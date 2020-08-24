***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,57 -26.141 -743.578 -769.719 -769.719Dönem Karı (Zararı)-743.578 -743.578 -743.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.141 -26.141 -26.141Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -112.303 19.957 -13.219.365 -743.578 944.708 944.708Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Hatalara İlişkin Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler-202.928 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,57 57.191 -540.271 -483.080 -483.080Dönem Karı (Zararı)-540.271 -540.271 -540.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.191 57.191 57.191Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -32.014 19.957 -13.599.093 -540.271 848.576 848.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.409 515.842Dönem Karı (Zararı)-540.271 -743.578Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 -540.271 -743.578Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.215 510.938Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21,22 78.123 82.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -48.567Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -48.567Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler95.388 545.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 95.388 65.400Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 0 480.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-795 -5.107Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 14.550 -21.619Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -15.345 16.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 -13.621 -63.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 -174.310 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler579.449 748.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 84.988 -220.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 617.367 1.133.412Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 30.808 -19.417Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 60.735 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 478.226 -157.275Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 149.178 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -968.785 644.951Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29 262.920 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-135.988 -633.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.963 515.842Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -11.554 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI153.096 -6.641Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 153.096 3.414Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 0 -10.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-153.158 -504.815Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.416 145.546Kredilerden Nakit Girişleri23,24 10.416 145.546Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.051 -494.289Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24 -38.051 -494.289Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-125.523 -156.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.347 4.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.347 4.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.359 33.686DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 60.706 38.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 60.706 48.359Ticari Alacaklar167.224 236.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 167.224 236.867Diğer Alacaklar172.143 789.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 669.271İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 172.143 120.239Stoklar13 45.535 76.343Peşin Ödenmiş Giderler15 246.348 307.083Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 125.789 116.380ARA TOPLAM818.261 1.575.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar54 148.515 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR966.776 1.723.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.327.221 1.327.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 3.400.000Maddi Duran Varlıklar21 3.700.160 752.957Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.695.846 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.442.321 2.447.409Şerefiye3 1.099.398 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.342.923 1.348.011Ertelenmiş Vergi Varlığı55 869.386 822.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.034.934 10.530.412TOPLAM VARLIKLAR11.001.710 12.253.985KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar452.439 434.790İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar452.439 434.790Banka Kredileri23 10.416 7.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 442.023 427.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 30.765Ticari Borçlar466.586 492.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 466.586 492.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.556.412 1.407.234Diğer Borçlar4.357.653 5.326.438İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 4.357.603 4.646.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 50 680.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 514.435 251.515Kısa Vadeli Karşılıklar239.046 239.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 239.046 239.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 858.308 843.982ARA TOPLAM8.444.879 9.026.546TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.444.879 9.026.546UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.450.923 1.465.526İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.450.923 1.465.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.450.923 1.465.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 202.740 192.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 54.592 61.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.708.255 1.718.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.153.134 10.745.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar848.576 1.508.456Ödenmiş Sermaye34 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.014 -89.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.014 -89.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.014 -89.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -13.599.093 -13.219.365Net Dönem Karı veya Zararı57 -540.271 -202.928TOPLAM ÖZKAYNAKLAR848.576 1.508.456TOPLAM KAYNAKLAR11.001.710 12.253.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 530.165 1.139.974Satışların Maliyeti46 -637.835 -784.056TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-107.670 355.918BRÜT KAR (ZARAR)-107.670 355.918Genel Yönetim Giderleri48 -730.405 -579.615Pazarlama Giderleri48 -1.450 -34.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 421.481 782.429Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -67.804 -969.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-485.848 -445.183Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 174.310 39.780Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-311.538 -405.403Finansman Gelirleri52 0 26.789Finansman Giderleri52 -242.354 -428.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-553.892 -806.633Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.621 63.055Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 13.621 63.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-540.271 -743.578DÖNEM KARI (ZARARI)-540.271 -743.578Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57 -540.271 -743.578Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 -0,04390000 -0,06050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.191 -26.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 73.321 -33.514Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.130 7.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri53 -16.130 7.373Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.191 -26.141TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-483.080 -769.719Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-483.080 -769.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870948BIST