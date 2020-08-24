***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,53 42.329 832.854 875.183 875.183Dönem Karı (Zararı)832.854 832.854 832.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.329 42.329 42.329Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Hatalara İlişkin Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler-202.928 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,53 53.159 -400.723 -347.564 -347.564Dönem Karı (Zararı)-400.723 -400.723 -400.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.159 53.159 53.159Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.599.093 -400.723 984.092 984.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-727.390 -2.989.278Dönem Karı (Zararı)-400.723 832.854Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 -400.723 832.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.933 202.052Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 145.173 162.677Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -112.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -112.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler104.588 574.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 125.695 94.045Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -21.107 480.150Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.086 -119.611Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 8.371 -21.619Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -6.285 -97.992Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 9.683 -303.169Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 -84.597 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-441.463 -4.024.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 33.627 8.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 617.505 -1.632.619Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 41.139 94.945Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -72.874 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -128.622 -92.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 186.842 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.838.305 -1.902.056Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 342.267 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler376.958 -500.550Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-665.253 -2.989.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -62.137 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI999.797 3.537.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 662.925 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 3.544.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 348.147 3.436Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -11.275 -10.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-263.543 -560.250Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 118.107Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 0 118.107Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -444.835Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 -7.286 -444.835Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.257 -233.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.864 -11.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.864 -11.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.359 33.686DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 57.223 21.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 57.223 48.359Ticari Alacaklar209.525 236.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar209.525 236.867Diğer Alacaklar172.005 789.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 669.271İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 172.005 120.239Stoklar13 35.204 76.343Peşin Ödenmiş Giderler15 379.957 307.083Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 137.951 116.380ARA TOPLAM992.381 1.575.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar54 148.515 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.140.896 1.723.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.327.221 1.327.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 3.400.000Maddi Duran Varlıklar21 3.478.371 752.957Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.285.516 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.774.307 2.447.409Şerefiye3,37 436.473 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.337.834 1.348.011Ertelenmiş Vergi Varlığı55 847.218 822.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.712.633 10.530.412TOPLAM VARLIKLAR9.853.529 12.253.985KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar347.368 434.790İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar347.368 434.790Banka Kredileri23 0 7.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 347.368 427.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 30.765Ticari Borçlar372.525 492.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 372.525 492.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.594.076 1.407.234Diğer Borçlar3.488.133 5.326.438İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.488.133 4.646.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 680.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 593.782 251.515Kısa Vadeli Karşılıklar217.940 239.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 217.940 239.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 886.083 843.982ARA TOPLAM7.499.907 9.026.546TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.499.907 9.026.546UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 1.118.198 1.465.526İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.118.198 1.465.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.118.198 1.465.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 187.632 192.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 63.700 61.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.369.530 1.718.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.869.437 10.745.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar984.092 1.508.456Ödenmiş Sermaye34 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.046 -89.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.046 -89.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -36.046 -89.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -13.599.093 -13.219.365Net Dönem Karı veya Zararı57 -400.723 -202.928TOPLAM ÖZKAYNAKLAR984.092 1.508.456TOPLAM KAYNAKLAR9.853.529 12.253.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 913.144 2.354.702 382.979 1.214.728Satışların Maliyeti46 -850.670 -1.749.558 -212.835 -965.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.474 605.144 170.144 249.226BRÜT KAR (ZARAR)62.474 605.144 170.144 249.226Genel Yönetim Giderleri48 -1.222.890 -1.101.180 -492.485 -521.565Pazarlama Giderleri48 -1.450 -13.704 0 20.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 1.134.015 902.797 712.534 120.368Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -184.286 -1.195.951 -116.482 -226.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-212.137 -802.894 273.711 -357.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 84.597 3.604.404 -89.713 3.564.624Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 0 -1.679.154 0 -1.679.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-127.540 1.122.356 183.998 1.527.759Finansman Gelirleri52 0 248.895 0 222.106Finansman Giderleri52 -263.500 -841.566 -21.146 -413.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-391.040 529.685 162.852 1.336.318Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.683 303.169 -23.304 240.114Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -9.683 303.169 -23.304 240.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-400.723 832.854 139.548 1.576.432DÖNEM KARI (ZARARI)-400.723 832.854 139.548 1.576.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-400.723 832.854 139.548 1.576.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.159 42.329 -4.032 68.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 68.153 54.268 -5.168 87.782Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.994 -11.939 1.136 -19.312Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri53 -14.994 -11.939 1.136 -19.312Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.159 42.329 -4.032 68.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-347.564 875.183 135.516 1.644.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-347.564 875.183 135.516 1.644.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870971BIST