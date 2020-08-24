***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.08.2020 22:18
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34,53 42.329 832.854 875.183 875.183
Dönem Karı (Zararı)
832.854 832.854 832.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.329 42.329 42.329
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
-202.928 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34,53 53.159 -400.723 -347.564 -347.564
Dönem Karı (Zararı)
-400.723 -400.723 -400.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.159 53.159 53.159
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.599.093 -400.723 984.092 984.092
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-727.390 -2.989.278
Dönem Karı (Zararı)
-400.723 832.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 -400.723 832.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.933 202.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 145.173 162.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -112.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -112.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.588 574.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 125.695 94.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -21.107 480.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.086 -119.611
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 8.371 -21.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -6.285 -97.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 9.683 -303.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -84.597 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.463 -4.024.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.627 8.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 617.505 -1.632.619
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 41.139 94.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -72.874 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -128.622 -92.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 186.842 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.838.305 -1.902.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 342.267 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.958 -500.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-665.253 -2.989.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -62.137 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
999.797 3.537.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 662.925 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 3.544.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 348.147 3.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -11.275 -10.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.543 -560.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 118.107
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 0 118.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -444.835
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 -7.286 -444.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.257 -233.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.864 -11.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.864 -11.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.359 33.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 57.223 21.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 57.223 48.359
Ticari Alacaklar
209.525 236.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
209.525 236.867
Diğer Alacaklar
172.005 789.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 669.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 172.005 120.239
Stoklar
13 35.204 76.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15 379.957 307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 137.951 116.380
ARA TOPLAM
992.381 1.575.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.140.896 1.723.573
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.327.221 1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
21 3.478.371 752.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.285.516 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.774.307 2.447.409
Şerefiye
3,37 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.337.834 1.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 847.218 822.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.712.633 10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR
9.853.529 12.253.985
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.368 434.790
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.368 434.790
Banka Kredileri
23 0 7.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 347.368 427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 30.765
Ticari Borçlar
372.525 492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 372.525 492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.594.076 1.407.234
Diğer Borçlar
3.488.133 5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.488.133 4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 680.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 593.782 251.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.940 239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 217.940 239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 886.083 843.982
ARA TOPLAM
7.499.907 9.026.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.499.907 9.026.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.118.198 1.465.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.118.198 1.465.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.118.198 1.465.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 187.632 192.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 63.700 61.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.369.530 1.718.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.869.437 10.745.529
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
984.092 1.508.456
Ödenmiş Sermaye
34 12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.046 -89.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.046 -89.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -36.046 -89.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -13.599.093 -13.219.365
Net Dönem Karı veya Zararı
57 -400.723 -202.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
984.092 1.508.456
TOPLAM KAYNAKLAR
9.853.529 12.253.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
45 913.144 2.354.702 382.979 1.214.728
Satışların Maliyeti
46 -850.670 -1.749.558 -212.835 -965.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.474 605.144 170.144 249.226
BRÜT KAR (ZARAR)
62.474 605.144 170.144 249.226
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.222.890 -1.101.180 -492.485 -521.565
Pazarlama Giderleri
48 -1.450 -13.704 0 20.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 1.134.015 902.797 712.534 120.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -184.286 -1.195.951 -116.482 -226.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-212.137 -802.894 273.711 -357.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 84.597 3.604.404 -89.713 3.564.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 0 -1.679.154 0 -1.679.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-127.540 1.122.356 183.998 1.527.759
Finansman Gelirleri
52 0 248.895 0 222.106
Finansman Giderleri
52 -263.500 -841.566 -21.146 -413.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-391.040 529.685 162.852 1.336.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.683 303.169 -23.304 240.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -9.683 303.169 -23.304 240.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-400.723 832.854 139.548 1.576.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
-400.723 832.854 139.548 1.576.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-400.723 832.854 139.548 1.576.432
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.159 42.329 -4.032 68.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 68.153 54.268 -5.168 87.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.994 -11.939 1.136 -19.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53 -14.994 -11.939 1.136 -19.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.159 42.329 -4.032 68.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-347.564 875.183 135.516 1.644.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-347.564 875.183 135.516 1.644.902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870971
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