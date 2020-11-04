***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 22.253 810.023 832.276 832.276Dönem Karı (Zararı)810.023 810.023 810.023Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.253 22.253 22.253Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -63.909 19.957 -13.219.365 810.023 2.546.703 2.546.703Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler2.844.643 -3.047.571 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 411.580 49.942 5.238.555 5.700.077 5.700.077Dönem Karı (Zararı)5.238.555 5.238.555 5.238.555Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)411.580 49.942 3.679.253 461.522Sermaye Arttırımı13.405.924 13.405.924 13.405.924Dönem Sonu Bakiyeler25.758.294 2.647.627 411.580 -39.263 2.864.600 -16.443.736 5.238.555 20.437.657 20.437.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.209.062 -1.952.401Dönem Karı (Zararı)5.238.555 810.023Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 5.238.555 810.023Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler603.061 -617.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 145.173 242.147Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 253.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 253.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.805 -433.361Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 121.912 106.489Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -21.107 -480.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmelerış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -993 -261.085Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 568.847 -780.274Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -15 123.709Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -67.650 -313.677Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -135.968 76.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 320.153 471.635Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.326.438 -1.138.780Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 529.490 -93.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler542.347 -229.726Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.271.389 -1.952.401Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -62.137 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-190 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.402.502 2.830.938Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 662.925 -1.099.398Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları1.327.221 3.544.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 423.631 24.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -11.275 -10.055Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 371.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.991.876 -868.129Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.405.924 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.929 54.201Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 3.929 54.201Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -568.922Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 -7.286 -568.922Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-410.691 -353.408YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.603.440 10.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.603.440 10.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.359 33.686DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 17.651.799 44.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 17.651.799 48.359Ticari Alacaklar243.431 236.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.355 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar239.076 236.867Diğer Alacaklar220.663 789.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 29.374 669.271İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 191.289 120.239Stoklar13 76.358 76.343Peşin Ödenmiş Giderler15 374.733 307.083Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 705 516Diğer Dönen Varlıklar17 145.317 116.380ARA TOPLAM18.713.006 1.575.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar54 148.515 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.861.521 1.723.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 1.327.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 3.400.000Maddi Duran Varlıklar21 3.951.389 752.957Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.173.525 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.769.658 2.447.409Şerefiye3,37 436.473 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.333.185 1.348.011Ertelenmiş Vergi Varlığı55 414.065 822.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.308.637 10.530.412TOPLAM VARLIKLAR26.170.158 12.253.985KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar307.304 434.790İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar307.304 434.790Banka Kredileri23 3.929 7.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 303.375 427.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 30.765İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 30.765Ticari Borçlar360.316 492.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 360.316 492.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.727.387 1.407.234Diğer Borçlar0 5.326.438İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 4.646.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 680.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 781.005 251.515Kısa Vadeli Karşılıklar217.939 239.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 217.939 239.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 915.546 843.982ARA TOPLAM4.309.497 9.026.546TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.309.497 9.026.546UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 1.056.545 1.465.526İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.056.545 1.465.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.056.545 1.465.526Uzun Vadeli Karşılıklar187.974 192.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 187.974 192.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü55 116.087 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 62.398 61.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.423.004 1.718.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.732.501 10.745.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.437.657 1.508.456Ödenmiş Sermaye34 25.758.294 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)372.317 -89.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)372.317 -89.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -39.263 -89.205Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)411.580 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -16.443.736 -13.219.365Net Dönem Karı veya Zararı57 5.238.555 -202.928TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.437.657 1.508.456TOPLAM KAYNAKLAR26.170.158 12.253.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 1.415.525 3.051.760 502.381 697.058Satışların Maliyeti46 -1.228.505 -2.290.629 -377.835 -541.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.020 761.131 124.546 155.987BRÜT KAR (ZARAR)187.020 761.131 124.546 155.987Genel Yönetim Giderleri48 -1.688.129 -1.692.380 -465.239 -591.200Pazarlama Giderleri48 -6.600 -3.632 -5.150 10.072Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 1.309.681 942.011 -364.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.682.299 521.612 6.073.339 -8.073Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-443.744 288.411 -434.061 -14.758Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -443.744 288.411 -434.061 -14.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 57 0,42550000 0,06560000 0,45810000 -0,00190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar461.522 22.253 408.363 -20.076Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)53 527.667 0 527.667 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 64.028 28.530 -4.125 -25.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-130.173 -6.277 -115.179 5.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri53 -14.086 -6.277 908 5.662Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi53 -116.087 0 -116.087 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)461.522 22.253 408.363 -20.076TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.700.077 832.276 6.047.641 -42.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.700.077 832.276 6.047.641 -42.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886197BIST