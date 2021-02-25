***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 -3.043 -202.928 -205.971 -205.971Dönem Karı (Zararı)-202.928 -202.928 -202.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.043 -3.043 -3.043Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler2.844.643 -3.047.571 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 -39.053 8.667.993 8.628.940 8.628.940Dönem Karı (Zararı)8.667.993 8.667.993 8.667.993Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.053 -39.053 -39.053Sermaye Arttırımı27.647.630 27.647.630 27.647.630Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.933.212 110.691Dönem Karı (Zararı)8.667.993 -202.928Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 8.667.993 -202.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.445.746 -285.629Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 675.201 667.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler380.844 259.352Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 380.844 260.574Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.222Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler398.661 -460.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -9.441 78.864Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 240.331 -480.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler167.771 -59.700Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.021 7.611Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 3.759 13.807Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -6.780 -6.196Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 986.917 -316.852Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 -992.856 -441.871İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.939.063 610.802Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -473.570 -92.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.117.013 1.436.001Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 44.248 107.834Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 120.792 16.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -251.993 2.238.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 -1.146.976 600.559Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.326.438 -4.935.720Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 68.730 -106.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.869 1.346.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.174.676 122.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -62.137 -11.554Vergi İadeleri (Ödemeleri)-179.327 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.574.047 2.830.937Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 662.925 -1.099.398Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları1.327.221 3.544.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 3.446.661 24.753Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -11.275 -10.055Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri53 148.515 371.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.158.470 -2.501.985Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.647.630 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.286Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 0 7.286Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.286 -2.035.977Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 -7.286 -2.035.977Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-481.874 -473.294YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.665.729 439.643NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.665.729 439.643DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 48.359 33.686DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.714.088 473.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 36.714.088 48.359Ticari Alacaklar9 336.373 236.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.313 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar332.060 236.867Diğer Alacaklar11 81.486 789.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 669.271İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 81.486 120.239Stoklar13 32.095 76.343Peşin Ödenmiş Giderler15 186.291 307.083Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 516Diğer Dönen Varlıklar17 157.094 116.380ARA TOPLAM37.507.427 1.575.058Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar54 0 148.515TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.507.427 1.723.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 1.327.221Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 0 3.400.000Maddi Duran Varlıklar21 254.276 752.957Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.059.653 1.780.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.765.475 2.447.409Şerefiye3,37 436.473 1.099.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.329.002 1.348.011Ertelenmiş Vergi Varlığı55 717.320 822.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.796.724 10.530.412TOPLAM VARLIKLAR41.304.151 12.253.985KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar409.205 434.790İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar409.205 434.790Banka Kredileri23 0 7.286Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 409.205 427.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 0 30.765Ticari Borçlar244.542 492.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 244.542 492.776Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 260.258 1.407.234Diğer Borçlar0 5.326.438İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 4.646.264İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 680.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 320.245 251.515Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 642.736 0Kısa Vadeli Karşılıklar647.148 239.046Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 647.148 239.046Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 203.135 843.982ARA TOPLAM2.727.269 9.026.546TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.727.269 9.026.546UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 791.984 1.465.526İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar791.984 1.465.526Kiralama İşlemlerinden Borçlar791.984 1.465.526Uzun Vadeli Karşılıklar169.465 192.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 169.465 192.227Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 7.207 61.230TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER968.656 1.718.983TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.695.925 10.745.529ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.608.226 1.508.456Ödenmiş Sermaye34 40.000.000 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-128.258 -89.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.258 -89.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -128.258 -89.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -16.443.736 -13.219.365Net Dönem Karı veya Zararı57 8.667.993 -202.928TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.608.226 1.508.456TOPLAM KAYNAKLAR41.304.151 12.253.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 2.394.744 4.014.484Satışların Maliyeti46 -633.104 -2.897.973TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.761.640 1.116.511BRÜT KAR (ZARAR)1.761.640 1.116.511Genel Yönetim Giderleri48 -3.167.724 -2.257.279Pazarlama Giderleri48 -12.213 -9.483Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 3.704.685 1.272.375Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -1.107.363 -1.949.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.179.025 -1.827.118Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 8.719.151 4.115.875Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 -48.339 -1.745.650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.849.837 543.107Finansman Gelirleri52 9.156 47.825Finansman Giderleri52 -204.083 -1.110.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.654.910 -519.780Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-986.917 316.852Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -822.578 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -164.339 316.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.667.993 -202.928DÖNEM KARI (ZARARI)8.667.993 -202.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.667.993 -202.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,21670000 -0,01640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-39.053 -3.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.053 -3.044Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53 9.763 858Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi53 -48.816 -3.902Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.053 -3.044TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.628.940 -205.972Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.628.940 -205.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913009BIST