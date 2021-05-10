***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler-202.928 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 57.191 -540.271 -483.080 -483.080Dönem Karı (Zararı)-540.271 -540.271 -540.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.191 57.191 57.191Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -32.014 19.957 -13.599.093 -540.271 848.576 848.576Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Transferler246.738 8.421.255 -8.667.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 28.490 1.069.848 1.098.338 1.098.338Dönem Karı (Zararı)1.069.848 1.069.848 1.069.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.490 28.490 28.490Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -99.768 2.864.600 -8.022.481 1.069.848 38.706.564 38.706.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.437 12.409Dönem Karı (Zararı)1.069.848 -540.271Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 1.069.848 -540.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler621.730 -15.215Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 132.018 78.123Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.819 95.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 101.819 95.388Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.722 -795Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 4.616 14.550Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -6.338 -15.345Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 389.615 -13.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 0 -174.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-785.348 579.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -52.397 84.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -161.095 617.367Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -8.235 30.808Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -44.925 60.735Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 48.026 478.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 -89.693 149.178Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 12.000 -968.785Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 82.919 262.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-571.948 -135.988Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları906.230 23.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -62.137 -11.554Vergi İadeleri (Ödemeleri)-647.656 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 153.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 0 153.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.009 -153.158Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri499 10.416Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 499 10.416Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -38.051Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 0 -38.051Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.508 -125.523YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.428 12.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.428 12.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.714.088 48.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.796.516 60.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 36.796.516 36.714.088Ticari Alacaklar9 395.108 336.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.504 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar390.604 332.060Diğer Alacaklar11 651.570 81.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 651.570 81.486Stoklar13 40.330 32.095Peşin Ödenmiş Giderler15 231.216 186.291Diğer Dönen Varlıklar17 172.516 157.094ARA TOPLAM38.287.256 37.507.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.287.256 37.507.427DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 49.646 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar49.646 0Maddi Duran Varlıklar21 223.029 254.276Kullanım Hakkı Varlıkları20 962.981 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.761.376 1.765.475Şerefiye3,37 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.324.903 1.329.002Ertelenmiş Vergi Varlığı55 616.820 717.320TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.613.852 3.796.724TOPLAM VARLIKLAR41.901.108 41.304.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar278.296 409.205İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar278.296 409.205Banka Kredileri23 499 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 277.797 409.205Ticari Borçlar297.184 244.542İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 297.184 244.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 170.565 260.258Diğer Borçlar12.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 12.000 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 403.164 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 279.448 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar647.148 647.148Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 647.148 647.148Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 143.395 203.135ARA TOPLAM2.231.200 2.727.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.231.200 2.727.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 789.809 791.984İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar789.809 791.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar789.809 791.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 173.535 169.465Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 7.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER963.344 968.656TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.194.544 3.695.925ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.706.564 37.608.226Ödenmiş Sermaye34 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 2.894.365 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-99.768 -128.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.768 -128.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -99.768 -128.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 2.864.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -8.022.481 -16.443.736Net Dönem Karı veya Zararı57 1.069.848 8.667.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.706.564 37.608.226TOPLAM KAYNAKLAR41.901.108 41.304.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 480.393 530.165Satışların Maliyeti46 -166.682 -637.835TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)313.711 -107.670BRÜT KAR (ZARAR)313.711 -107.670Genel Yönetim Giderleri48 -617.590 -730.405Pazarlama Giderleri48 -7.547 -1.450Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 200.508 421.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -13.739 -67.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-124.657 -485.848Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 1.668.410 174.310FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.543.753 -311.538Finansman Giderleri52 -84.290 -242.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.459.463 -553.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-389.615 13.621Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -284.367 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -105.248 13.621SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.848 -540.271DÖNEM KARI (ZARARI)1.069.848 -540.271Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.069.848 -540.271Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,02670000 -0,04390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.490 57.191Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 35.612 73.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.122 -16.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53 -7.122 -16.130Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.490 57.191TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.098.338 -483.080Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.098.338 -483.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936014BIST