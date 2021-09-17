***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.509.274 -727.390Dönem Karı (Zararı)1.699.264 -400.723Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 1.699.264 -400.723Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler306.694 176.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 66.196 145.173Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.310 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.310 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-414.960 104.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 36.874 125.695Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 454.793 -21.107Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-906.627 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.499 2.086Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 6.293 8.371Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -10.792 -6.285Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 654.647 9.683Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 0 -84.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.313.791 -441.463Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 26.282 33.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.673 617.505Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -50.812 41.139Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -8.320.109 -72.874Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 178.321 -128.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -44.497 186.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.200 -1.838.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29 -39.520 342.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.329 376.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.307.833 -665.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -272.644 -62.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-928.797 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.275 999.797Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 662.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 0 348.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -78.275 -11.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.747 -263.543Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.786 0Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 6.786 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 0 -7.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-114.533 -256.257YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.695.296 8.864NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.695.296 8.864DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.714.088 48.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 29.018.792 57.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler-202.928 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 53.159 -400.723 -347.564 -347.564Dönem Karı (Zararı)-400.723 -400.723 -400.723Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)53.159 53.159 53.159Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.599.093 -400.723 984.092 984.092Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Transferler246.738 8.421.255 -8.667.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 -124.950 1.699.264 1.574.314 1.574.314Dönem Karı (Zararı)1.699.264 1.699.264 1.699.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-124.950 -124.950 -124.950Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -253.208 2.864.600 -8.022.481 1.699.264 39.182.540 39.182.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 29.018.792 36.714.088Ticari Alacaklar312.889 336.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 312.889 332.060Diğer Alacaklar75.813 81.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 75.813 81.486Stoklar13 82.907 32.095Peşin Ödenmiş Giderler15 8.506.400 186.291Diğer Dönen Varlıklar17 187.066 157.094ARA TOPLAM38.183.867 37.507.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.183.867 37.507.427DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar21 258.108 254.276Kullanım Hakkı Varlıkları20 112.636 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.759.202 1.765.475Şerefiye3 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.322.729 1.329.002Ertelenmiş Vergi Varlığı55 720.452 717.320TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.850.398 3.796.724TOPLAM VARLIKLAR41.034.265 41.304.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 94.182 409.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar94.182 409.205Banka Kredileri6.786 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar87.396 409.205Ticari Borçlar429.156 244.542İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 429.156 244.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 215.761 260.258Diğer Borçlar1.200 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.200 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 280.725 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.991 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar30 274.508 647.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 79.194 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 195.314 647.148Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 160.057 203.135ARA TOPLAM1.795.580 2.727.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.795.580 2.727.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 45.457 791.984İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.457 791.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar45.457 791.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 10.688 169.465Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 7.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.145 968.656TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.851.725 3.695.925ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.182.540 37.608.226Ödenmiş Sermaye34 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.894.365 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-253.208 -128.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-253.208 -128.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -253.208 -128.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 2.864.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -8.022.481 -16.443.736Net Dönem Karı veya Zararı57 1.699.264 8.667.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.182.540 37.608.226TOPLAM KAYNAKLAR41.034.265 41.304.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 1.309.839 913.144 829.446 382.979Satışların Maliyeti46 -507.759 -850.670 -341.077 -212.835TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)802.080 62.474 488.369 170.144BRÜT KAR (ZARAR)802.080 62.474 488.369 170.144Genel Yönetim Giderleri48 -1.308.361 -1.222.890 -690.771 -492.485Pazarlama Giderleri48 -19.778 -1.450 -12.231 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 269.459 1.134.015 68.951 712.534Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -555.282 -184.286 -541.543 -116.482ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-811.882 -212.137 -687.225 273.711Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 3.189.475 84.597 1.521.065 -89.713Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 -1.909 0 -1.909 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.375.684 -127.540 831.931 183.998Finansman Giderleri51 -21.773 -263.500 62.517 -21.146SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.353.911 -391.040 894.448 162.852Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-654.647 -9.683 -265.032 -23.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -626.051 0 -341.684 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -28.596 -9.683 76.652 -23.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.699.264 -400.723 629.416 139.548DÖNEM KARI (ZARARI)1.699.264 -400.723 629.416 139.548Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.699.264 -400.723 629.416 139.548Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,04250000 -0,03260000 0,01040000 0,01130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-124.950 53.159 -153.440 -4.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 -156.187 68.153 -191.799 -5.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.237 -14.994 38.359 1.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53 31.237 -14.994 38.359 1.136Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.950 53.159 -153.440 -4.032TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.574.314 -347.564 475.976 135.516Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.574.314 -347.564 475.976 135.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964362BIST