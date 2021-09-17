***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.09.2021 18:23
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.509.274 -727.390
Dönem Karı (Zararı)
1.699.264 -400.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 1.699.264 -400.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
306.694 176.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 66.196 145.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.310 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.310 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-414.960 104.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 36.874 125.695
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 454.793 -21.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-906.627 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.499 2.086
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 6.293 8.371
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -10.792 -6.285
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 654.647 9.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 0 -84.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.313.791 -441.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 26.282 33.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.673 617.505
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -50.812 41.139
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.320.109 -72.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 178.321 -128.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -44.497 186.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.200 -1.838.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29 -39.520 342.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.329 376.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.307.833 -665.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -272.644 -62.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-928.797 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.275 999.797
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 662.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 0 348.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -78.275 -11.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.747 -263.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.786 0
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 6.786 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 0 -7.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.533 -256.257
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.695.296 8.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.695.296 8.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.714.088 48.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 29.018.792 57.223
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
-202.928 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 53.159 -400.723 -347.564 -347.564
Dönem Karı (Zararı)
-400.723 -400.723 -400.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.159 53.159 53.159
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.599.093 -400.723 984.092 984.092
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226
Transferler
246.738 8.421.255 -8.667.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -124.950 1.699.264 1.574.314 1.574.314
Dönem Karı (Zararı)
1.699.264 1.699.264 1.699.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.950 -124.950 -124.950
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -253.208 2.864.600 -8.022.481 1.699.264 39.182.540 39.182.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 29.018.792 36.714.088
Ticari Alacaklar
312.889 336.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 312.889 332.060
Diğer Alacaklar
75.813 81.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 75.813 81.486
Stoklar
13 82.907 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.506.400 186.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 187.066 157.094
ARA TOPLAM
38.183.867 37.507.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.183.867 37.507.427
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
21 258.108 254.276
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 112.636 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.759.202 1.765.475
Şerefiye
3 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.322.729 1.329.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 720.452 717.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.850.398 3.796.724
TOPLAM VARLIKLAR
41.034.265 41.304.151
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 94.182 409.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
94.182 409.205
Banka Kredileri
6.786 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
87.396 409.205
Ticari Borçlar
429.156 244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 429.156 244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 215.761 260.258
Diğer Borçlar
1.200 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.200 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 280.725 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
339.991 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 274.508 647.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 79.194 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 195.314 647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 160.057 203.135
ARA TOPLAM
1.795.580 2.727.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.580 2.727.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 45.457 791.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.457 791.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
45.457 791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 10.688 169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 7.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.145 968.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.851.725 3.695.925
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.182.540 37.608.226
Ödenmiş Sermaye
34 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-253.208 -128.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-253.208 -128.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -253.208 -128.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -8.022.481 -16.443.736
Net Dönem Karı veya Zararı
57 1.699.264 8.667.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.182.540 37.608.226
TOPLAM KAYNAKLAR
41.034.265 41.304.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
45 1.309.839 913.144 829.446 382.979
Satışların Maliyeti
46 -507.759 -850.670 -341.077 -212.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
802.080 62.474 488.369 170.144
BRÜT KAR (ZARAR)
802.080 62.474 488.369 170.144
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.308.361 -1.222.890 -690.771 -492.485
Pazarlama Giderleri
48 -19.778 -1.450 -12.231 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 269.459 1.134.015 68.951 712.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -555.282 -184.286 -541.543 -116.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-811.882 -212.137 -687.225 273.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 3.189.475 84.597 1.521.065 -89.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 -1.909 0 -1.909 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.375.684 -127.540 831.931 183.998
Finansman Giderleri
51 -21.773 -263.500 62.517 -21.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.353.911 -391.040 894.448 162.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-654.647 -9.683 -265.032 -23.304
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -626.051 0 -341.684 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -28.596 -9.683 76.652 -23.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.699.264 -400.723 629.416 139.548
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.699.264 -400.723 629.416 139.548
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.699.264 -400.723 629.416 139.548
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,04250000 -0,03260000 0,01040000 0,01130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.950 53.159 -153.440 -4.032
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 -156.187 68.153 -191.799 -5.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.237 -14.994 38.359 1.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53 31.237 -14.994 38.359 1.136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.950 53.159 -153.440 -4.032
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.574.314 -347.564 475.976 135.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.574.314 -347.564 475.976 135.516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964362
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