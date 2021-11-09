***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:11
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 0 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
2.844.643 -3.047.571 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 411.580 49.942 5.238.555 5.700.077 5.700.077
Dönem Karı (Zararı)
5.238.555 5.238.555 5.238.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
411.580 49.942 461.522 461.522
Sermaye Arttırımı
13.405.924 13.405.924 13.405.924
Dönem Sonu Bakiyeler
25.758.294 2.647.627 411.580 -39.263 2.864.600 -16.443.736 5.238.555 20.437.657 20.437.657
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226
Transferler
246.738 8.421.255 -8.667.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -74.990 2.449.953 2.374.963 2.374.963
Dönem Karı (Zararı)
2.449.953 2.449.953 2.449.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.990 74.990 74.990
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -203.248 2.864.600 -8.022.481 2.449.953 39.983.189 39.983.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.927.151 2.209.062
Dönem Karı (Zararı)
2.449.953 5.238.555
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 2.449.953 5.238.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
705.975 603.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 111.066 145.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.310 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.310 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-338.731 100.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 113.103 121.912
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 454.793 -21.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-906.627 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.250 -2.063
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 55.432 3.508
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -46.182 -5.571
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 919.080 443.744
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 0 -84.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.404.149 -3.570.227
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.149.097 -993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.970 568.847
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.070.782 -15
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -5.276.062 -67.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 692.544 -135.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 131.582 320.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -5.326.438
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29 573.700 529.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-290.064 542.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.248.221 2.271.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -362.715 -62.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.316.215 -190
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-773.053 2.402.502
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 1.327.221
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 662.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 0 423.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -773.053 -11.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.508 12.991.876
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.405.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.933 3.929
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 22.933 3.929
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 0 -7.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.441 -410.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.741.712 17.603.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.741.712 17.603.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.714.088 48.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 27.972.376 17.651.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.972.376 36.714.088
Ticari Alacaklar
3.523.658 336.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.523.658 332.060
Diğer Alacaklar
97.456 81.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 97.456 81.486
Stoklar
13 2.102.877 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.462.353 186.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 420.732 157.094
ARA TOPLAM
39.579.452 37.507.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.579.452 37.507.427
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
21 832.449 254.276
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 113.470 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.810.486 1.765.475
Şerefiye
3 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.374.013 1.329.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 710.102 717.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.466.507 3.796.724
TOPLAM VARLIKLAR
43.045.959 41.304.151
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 81.803 409.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
81.803 409.205
Banka Kredileri
22.933 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.870 409.205
Ticari Borçlar
992.518 244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 992.518 244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 391.840 260.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 893.945 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 219.637 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 195.314 647.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 195.314 647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 165.360 203.135
ARA TOPLAM
2.940.417 2.727.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.940.417 2.727.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 108.762 791.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
108.762 791.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
108.762 791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 13.591 169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 7.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.353 968.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.062.770 3.695.925
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.983.189 37.608.226
Ödenmiş Sermaye
34 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-203.248 -128.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-203.248 -128.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -203.248 -128.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -8.022.481 -16.443.736
Net Dönem Karı veya Zararı
57 2.449.953 8.667.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.983.189 37.608.226
TOPLAM KAYNAKLAR
43.045.959 41.304.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
45 5.528.033 1.415.525 4.218.194 502.381
Satışların Maliyeti
45 -4.154.430 -1.228.505 -3.646.671 -377.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.373.603 187.020 571.523 124.546
BRÜT KAR (ZARAR)
1.373.603 187.020 571.523 124.546
Genel Yönetim Giderleri
48 -2.834.297 -1.688.129 -1.525.936 -465.239
Pazarlama Giderleri
48 -12.930 -6.600 6.848 -5.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 693.198 1.309.681 423.739 175.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -346.041 -151.854 209.241 32.432
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.126.467 -349.882 -314.585 -137.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 4.543.243 6.402.562 1.353.768 6.317.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 0 -48.339 1.909 -48.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.416.776 6.004.341 1.041.092 6.131.881
Finansman Giderleri
52 -47.743 -322.042 -25.970 -58.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.369.033 5.682.299 1.015.122 6.073.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-919.080 -443.744 -264.433 -434.061
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -893.115 0 -267.064 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -25.965 -443.744 2.631 -434.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57 2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,06120000 0,42550000 0,01880000 0,45810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.990 461.522 49.960 408.363
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 527.667 0 527.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 -93.738 64.028 62.449 -4.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.748 -130.173 -12.489 -115.179
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -116.087 0 -116.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53 18.748 -14.086 -12.489 908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.990 461.522 49.960 408.363
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.374.963 5.700.077 800.649 6.047.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.374.963 5.700.077 800.649 6.047.641
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976340
BIST