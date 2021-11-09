***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 0 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler2.844.643 -3.047.571 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 411.580 49.942 5.238.555 5.700.077 5.700.077Dönem Karı (Zararı)5.238.555 5.238.555 5.238.555Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)411.580 49.942 461.522 461.522Sermaye Arttırımı13.405.924 13.405.924 13.405.924Dönem Sonu Bakiyeler25.758.294 2.647.627 411.580 -39.263 2.864.600 -16.443.736 5.238.555 20.437.657 20.437.657Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Transferler246.738 8.421.255 -8.667.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35 -74.990 2.449.953 2.374.963 2.374.963Dönem Karı (Zararı)2.449.953 2.449.953 2.449.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-74.990 74.990 74.990Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -203.248 2.864.600 -8.022.481 2.449.953 39.983.189 39.983.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.927.151 2.209.062Dönem Karı (Zararı)2.449.953 5.238.555Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57 2.449.953 5.238.555Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler705.975 603.061Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,22 111.066 145.173Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.310 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 5.310 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-338.731 100.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 113.103 121.912Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 454.793 -21.107Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-906.627 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.250 -2.063Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 55.432 3.508Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -46.182 -5.571Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler55 919.080 443.744Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51 0 -84.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.404.149 -3.570.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.149.097 -993Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -15.970 568.847Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.070.782 -15Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -5.276.062 -67.650Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 692.544 -135.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 131.582 320.153Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -5.326.438Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29 573.700 529.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-290.064 542.347Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.248.221 2.271.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -362.715 -62.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.316.215 -190YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-773.053 2.402.502Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 1.327.221Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 662.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 0 423.631Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -773.053 -11.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.508 12.991.876Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.405.924Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.933 3.929Kredilerden Nakit Girişleri23,24,25 22.933 3.929Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23,24,25 0 -7.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.441 -410.691YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.741.712 17.603.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.741.712 17.603.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.714.088 48.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 27.972.376 17.651.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 27.972.376 36.714.088Ticari Alacaklar3.523.658 336.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.523.658 332.060Diğer Alacaklar97.456 81.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 97.456 81.486Stoklar13 2.102.877 32.095Peşin Ödenmiş Giderler15 5.462.353 186.291Diğer Dönen Varlıklar17 420.732 157.094ARA TOPLAM39.579.452 37.507.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.579.452 37.507.427DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar21 832.449 254.276Kullanım Hakkı Varlıkları20 113.470 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.810.486 1.765.475Şerefiye3 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.374.013 1.329.002Ertelenmiş Vergi Varlığı55 710.102 717.320TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.466.507 3.796.724TOPLAM VARLIKLAR43.045.959 41.304.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 81.803 409.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar81.803 409.205Banka Kredileri22.933 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar58.870 409.205Ticari Borçlar992.518 244.542İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 992.518 244.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 391.840 260.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 893.945 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 219.637 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar31 195.314 647.148Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 195.314 647.148Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 165.360 203.135ARA TOPLAM2.940.417 2.727.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.940.417 2.727.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 108.762 791.984İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar108.762 791.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar108.762 791.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 13.591 169.465Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 7.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.353 968.656TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.062.770 3.695.925ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.983.189 37.608.226Ödenmiş Sermaye34 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.894.365 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-203.248 -128.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-203.248 -128.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -203.248 -128.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 2.864.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -8.022.481 -16.443.736Net Dönem Karı veya Zararı57 2.449.953 8.667.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.983.189 37.608.226TOPLAM KAYNAKLAR43.045.959 41.304.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 5.528.033 1.415.525 4.218.194 502.381Satışların Maliyeti45 -4.154.430 -1.228.505 -3.646.671 -377.835TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.373.603 187.020 571.523 124.546BRÜT KAR (ZARAR)1.373.603 187.020 571.523 124.546Genel Yönetim Giderleri48 -2.834.297 -1.688.129 -1.525.936 -465.239Pazarlama Giderleri48 -12.930 -6.600 6.848 -5.150Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 693.198 1.309.681 423.739 175.666Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -346.041 -151.854 209.241 32.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.126.467 -349.882 -314.585 -137.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51 4.543.243 6.402.562 1.353.768 6.317.965Yatırım Faaliyetlerinden Giderler51 0 -48.339 1.909 -48.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.416.776 6.004.341 1.041.092 6.131.881Finansman Giderleri52 -47.743 -322.042 -25.970 -58.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.369.033 5.682.299 1.015.122 6.073.339Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-919.080 -443.744 -264.433 -434.061Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -893.115 0 -267.064 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -25.965 -443.744 2.631 -434.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278DÖNEM KARI (ZARARI)2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları57 2.449.953 5.238.555 750.689 5.639.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,06120000 0,42550000 0,01880000 0,45810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.990 461.522 49.960 408.363Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 527.667 0 527.667Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 -93.738 64.028 62.449 -4.125Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.748 -130.173 -12.489 -115.179Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -116.087 0 -116.087Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53 18.748 -14.086 -12.489 908Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.990 461.522 49.960 408.363TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.374.963 5.700.077 800.649 6.047.641Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.374.963 5.700.077 800.649 6.047.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976340BIST