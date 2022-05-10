***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 0 19.957 -13.219.365 -202.928 0 1.508.456Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 -176.800 0 0 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 0 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler0 0 0 0 0 -202.928 202.928 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 57.191 0 0 0 -540.271 -483.080 -483.080Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -32.014 0 19.957 13.599.093 -540.271 848.576 848.576Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.894.365 0 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041Transferler0 0 0 0 0 14.696.191 -14.696.191 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 62.776 0 0 0 62.776 62.776Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 6.367.976 6.367.976 6.367.976Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 0 -182.858 2.864.600 6.673.710 6.367.976 58.617.793 58.617.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.074.263 196.437Dönem Karı (Zararı)6.367.976 1.069.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.401.635 620.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 13 233.982 132.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-28.426 -1.722Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -21.768Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 -6.658 -1.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.544 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.544 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.071.612 -1.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -1.071.612 -1.722Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -623.516 389.615Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16 24 89.481 101.819Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.078.936 -213.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler613.376 -52.397İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)613.376 -52.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.446 -161.095Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-426.860 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-426.860 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler235.607 -8.235Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.425.010 -44.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.929.147 48.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.929.147 48.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)169.860 -89.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler123.916 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)123.916 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 12.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 12.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.580.768 82.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.112.595 1.476.456Alınan Faiz1.071.612 1.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-62.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.280 -647.656Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-571.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.450.198 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri640.953 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.091.151 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.077.615 -114.009Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.782.236 499Kredilerden Nakit Girişleri20.782.236 499Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-318.503 -114.508Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-318.503 -114.508İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.000Ödenen Faiz-391.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)553.154 82.428NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)553.154 82.428DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.954.849 36.714.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.508.003 36.796.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.508.003 23.954.849Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar20.434.334 21.015.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 20.434.334 21.015.378Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar167.337 145.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 167.337 145.891Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 4.335.695 4.571.302Peşin Ödenmiş Giderler20.193.509 2.768.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 20.193.509 2.768.499Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar42.719Diğer Dönen Varlıklar1.850.135 1.423.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.850.135 1.423.275ARA TOPLAM71.531.732 53.879.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.531.732 53.879.194DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10.822.226 3.495.475Diğer Maddi Duran Varlıklar8 10.822.226 3.495.475Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.505.298 4.615.833Şerefiye11 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.068.825 4.179.360Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.191.522 551.199Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.519.046 8.662.507TOPLAM VARLIKLAR88.050.778 62.541.701KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.819.832 732.977İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.819.832 732.977Banka Kredileri6.666.667 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 153.165 732.977Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları391.118 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları391.118 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları391.118 0Diğer Finansal Yükümlülükler4.863 16.232Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 4.863 16.232Ticari Borçlar2.202.964 6.128.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.202.964 6.128.205Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 579.501 409.641Diğer Borçlar5.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.566.473 985.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.566.473 985.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.385.278 1.375.839Kısa Vadeli Karşılıklar163.106 164.650Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 163.106 164.650Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler159.227 35.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 159.227 35.311ARA TOPLAM15.277.362 9.848.560TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.277.362 9.848.560UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.061.806 455.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.061.806 455.795Banka Kredileri4 13.333.333 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 728.473 455.795Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar93.817 50.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 93.817 50.305Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.155.623 506.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.432.985 10.354.660ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.617.793 52.187.041Ödenmiş Sermaye13 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.894.365 2.894.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-182.858 -245.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.858 -245.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182.858 -245.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.957 2.864.600Diğer Kısıtlanmış Yedekler19.957 2.864.600Diğer Yedekler2.844.643 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.673.529 -8.022.481Net Dönem Karı veya Zararı6.368.157 14.696.191TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.617.793 52.187.041TOPLAM KAYNAKLAR88.050.778 62.541.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 20.926.644 480.393Satışların Maliyeti17 -13.527.049 -166.682TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.399.595 313.711Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)7.399.595 313.711Genel Yönetim Giderleri18 -2.502.864 -617.590Pazarlama Giderleri18 -303.112 -7.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.201.770 200.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.079.175 -13.739ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.716.214 -124.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 1.668.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.716.214 1.543.753Finansman Gelirleri21 1.071.612Finansman Giderleri22 -658.090 -84.290SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.129.736 1.459.463Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-761.760 -389.615Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.385.278 -284.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 623.518 -105.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.367.976 1.069.848DÖNEM KARI (ZARARI)6.367.976 1.069.848Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25 6.367.976 1.069.848Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 25 0,16000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.221 28.490Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)62.776 35.612Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.555 -7.122Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.555 -7.122Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.221 28.490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.418.197 1.098.338Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları6.418.197 1.098.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028740BIST