***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
20.05.2022 18:13
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 0 19.957 -13.219.365 -202.928 0 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -176.800 0 0 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 0 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
0 0 0 0 0 -202.928 202.928 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 57.191 0 0 0 -540.271 -483.080 -483.080
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -32.014 0 19.957 13.599.093 -540.271 848.576 848.576
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 0 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041
Transferler
0 0 0 0 0 14.696.191 -14.696.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 62.776 0 0 0 62.776 62.776
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 6.367.976 6.367.976 6.367.976
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 0 -182.858 2.864.600 6.673.710 6.367.976 58.617.793 58.617.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.074.263 196.437
Dönem Karı (Zararı)
6.367.976 1.069.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.401.635 620.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 233.982 132.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-28.426 -1.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -21.768
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 -6.658 -1.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.544 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.544 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.071.612 -1.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.071.612 -1.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -623.516 389.615
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 24 89.481 101.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.078.936 -213.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
613.376 -52.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
613.376 -52.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.446 -161.095
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-426.860 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-426.860 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
235.607 -8.235
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.425.010 -44.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.929.147 48.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.929.147 48.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
169.860 -89.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
123.916 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
123.916 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 12.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.580.768 82.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.112.595 1.476.456
Alınan Faiz
1.071.612 1.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.280 -647.656
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-571.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.450.198 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
640.953 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.091.151 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.077.615 -114.009
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.782.236 499
Kredilerden Nakit Girişleri
20.782.236 499
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-318.503 -114.508
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-318.503 -114.508
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.000
Ödenen Faiz
-391.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
553.154 82.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
553.154 82.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.954.849 36.714.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.508.003 36.796.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.508.003 23.954.849
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
20.434.334 21.015.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.434.334 21.015.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
167.337 145.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 167.337 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 4.335.695 4.571.302
Peşin Ödenmiş Giderler
20.193.509 2.768.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 20.193.509 2.768.499
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
42.719
Diğer Dönen Varlıklar
1.850.135 1.423.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.850.135 1.423.275
ARA TOPLAM
71.531.732 53.879.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.531.732 53.879.194
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10.822.226 3.495.475
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 10.822.226 3.495.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.505.298 4.615.833
Şerefiye
11 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.068.825 4.179.360
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.191.522 551.199
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.519.046 8.662.507
TOPLAM VARLIKLAR
88.050.778 62.541.701
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.819.832 732.977
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.819.832 732.977
Banka Kredileri
6.666.667 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 153.165 732.977
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
391.118 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
391.118 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
391.118 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
4.863 16.232
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 4.863 16.232
Ticari Borçlar
2.202.964 6.128.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.202.964 6.128.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 579.501 409.641
Diğer Borçlar
5.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.566.473 985.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.566.473 985.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.385.278 1.375.839
Kısa Vadeli Karşılıklar
163.106 164.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 163.106 164.650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
159.227 35.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 159.227 35.311
ARA TOPLAM
15.277.362 9.848.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.277.362 9.848.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.061.806 455.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.061.806 455.795
Banka Kredileri
4 13.333.333 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 728.473 455.795
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.817 50.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 93.817 50.305
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.155.623 506.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.432.985 10.354.660
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.617.793 52.187.041
Ödenmiş Sermaye
13 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.894.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-182.858 -245.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.858 -245.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-182.858 -245.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.864.600 2.864.600
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
2.864.600 2.864.600
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.673.710 -8.022.481
Net Dönem Karı veya Zararı
6.367.976 14.696.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.617.793 52.187.041
TOPLAM KAYNAKLAR
88.050.778 62.541.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 20.926.644 480.393
Satışların Maliyeti
17 -13.527.049 -166.682
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.399.595 313.711
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.399.595 313.711
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.502.864 -617.590
Pazarlama Giderleri
18 -303.112 -7.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.201.770 200.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.079.175 -13.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.716.214 -124.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 1.668.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.716.214 1.543.753
Finansman Gelirleri
21 1.071.612
Finansman Giderleri
22 -658.090 -84.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.129.736 1.459.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-761.760 -389.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.385.278 -284.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 623.518 -105.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.367.976 1.069.848
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.367.976 1.069.848
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25 6.367.976 1.069.848
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 25 0,16000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.221 28.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.776 35.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.555 -7.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.555 -7.122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.221 28.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.418.197 1.098.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.418.197 1.098.338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031539
BIST