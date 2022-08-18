***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:13
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 0 0 8.421.255 -8.667.993 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.699.264 1.699.264 1.699.264
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 -124.950 0 0 0 -124.950 -124.950
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -253.208 2.864.600 8.022.481 1.699.264 39.182.540 39.182.540
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041
Transferler
0 2.894.365 0 0 14.696.191 -14.696.191 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 15.088.833 15.088.833 15.088.833
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 -20.971 0 115.616 0 94.645 94.645
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 266.605 3.819.884 5.834.042 15.088.833 67.370.519 67.370.519
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.916.522 -7.438.945
Dönem Karı (Zararı)
15.088.833 1.699.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-722.660 306.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 514.735 66.196
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-339.006 5.310
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -401.645 5.310
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 62.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.812.957 -414.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 166.579 36.874
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.646.378 -451.834
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.929.507 -4.499
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.929.507 -4.499
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.513 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19,20 -26.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -755.326 654.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.934.954 -8.243.462
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.448.415 26.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -23.448.415 26.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.290 5.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -179.290 5.673
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 370.453 -50.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -13.856.727 -8.320.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.268.307 178.321
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.268.307 178.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
419.130 -44.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.200
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 2.491.588 -39.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.568.781 -6.237.504
Alınan Faiz
21 1.929.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -272.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.081.070 -928.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.196.178
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.343.195 -148.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.689.098
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 2.689.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.147.909 -78.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -18.147.909 -78.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
115.616 -70.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.390.518 -107.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.889.426 6.786
Kredilerden Nakit Girişleri
4 27.889.426 6.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-359.482 -114.533
Ödenen Faiz
22 -139.426
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.869.199 -7.695.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.869.199 -7.695.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.954.849 36.714.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.085.650 29.018.792
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.085.650 23.954.849
Ticari Alacaklar
44.967.518 21.015.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.967.518 21.015.378
Diğer Alacaklar
325.181 145.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 325.181 145.891
Stoklar
7 4.200.849 4.571.302
Peşin Ödenmiş Giderler
16.625.226 2.768.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 16.625.226 2.768.499
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
722.530 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.984.499 1.423.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.984.499 1.423.275
ARA TOPLAM
88.911.453 53.879.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.911.453 53.879.194
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 18.636.225 3.495.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.356.520 4.615.833
Şerefiye
11 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.920.047 4.179.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.311.768 551.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.304.513 8.662.507
TOPLAM VARLIKLAR
113.215.966 62.541.701
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.908.038 732.977
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.908.038 732.977
Banka Kredileri
4 3.750.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 158.038 732.977
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.388.889 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.388.889 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.546 16.232
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
4 1.546 16.232
Ticari Borçlar
10.472.079 6.128.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.472.079 6.128.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 828.771 409.641
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.477.293 985.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.477.293 985.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 17.299 1.375.839
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.811.028 164.650
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.811.028 164.650
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
400.357 35.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 400.357 35.311
ARA TOPLAM
31.305.300 9.848.560
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.305.300 9.848.560
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.297.049 455.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.297.049 455.795
Banka Kredileri
4 13.611.111 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 685.938 455.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
243.098 50.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 243.098 50.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.540.147 506.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.845.447 10.354.660
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.370.519 52.187.041
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.894.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-266.605 -245.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-266.605 -245.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-266.605 -245.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.819.884 2.864.600
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.819.884 2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.834.042 -8.022.481
Net Dönem Karı veya Zararı
15.088.833 14.696.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.370.519 52.187.041
TOPLAM KAYNAKLAR
113.215.966 62.541.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 60.379.218 1.309.839 39.452.574 829.446
Satışların Maliyeti
17 -42.309.638 -507.759 -28.782.589 -341.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.069.580 802.080 10.669.985 488.369
BRÜT KAR (ZARAR)
18.069.580 802.080 10.669.985 488.369
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.889.689 -1.308.361 -4.386.825 -690.771
Pazarlama Giderleri
18 -3.151.041 -19.778 -2.847.929 -12.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.515.229 269.459 6.313.459 68.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.762.089 -555.282 -1.682.914 -541.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.781.990 -811.882 8.065.776 -687.225
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.628 3.189.475 7.628 1.521.065
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -70.267 -1.909 -70.267 -1.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.719.351 2.375.684 8.003.137 831.931
Finansman Gelirleri
21 1.929.507 0 857.895 62.517
Finansman Giderleri
22 -2.298.053 -21.773 -1.639.963 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.350.805 2.353.911 7.221.069 894.448
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
738.028 -654.647 1.499.788 -265.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.299 -626.051 1.367.979 -341.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 755.327 -28.596 131.809 76.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25 15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.971 -124.950 -29.249 -153.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.214 -156.187 -36.562 -191.799
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.243 31.237 7.313 38.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.243 31.237 7.313 38.359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.971 -124.950 -29.249 -153.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.109.804 1.574.314 8.691.608 475.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.109.804 1.574.314 8.691.608 475.976
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056775
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