***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 0 0 8.421.255 -8.667.993 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.699.264 1.699.264 1.699.264Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 -124.950 0 0 0 -124.950 -124.950Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -253.208 2.864.600 8.022.481 1.699.264 39.182.540 39.182.540Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041Transferler0 2.894.365 0 0 14.696.191 -14.696.191 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 15.088.833 15.088.833 15.088.833Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 -20.971 0 115.616 0 94.645 94.645Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 266.605 3.819.884 5.834.042 15.088.833 67.370.519 67.370.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.916.522 -7.438.945Dönem Karı (Zararı)15.088.833 1.699.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-722.660 306.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 514.735 66.196Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-339.006 5.310Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -401.645 5.310Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 62.639Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.812.957 -414.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 166.579 36.874Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.646.378 -451.834Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.929.507 -4.499Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.929.507 -4.499Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-26.513 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler19,20 -26.513Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -755.326 654.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.934.954 -8.243.462Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.448.415 26.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -23.448.415 26.282Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-179.290 5.673İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -179.290 5.673Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 370.453 -50.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -13.856.727 -8.320.109Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.268.307 178.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 4.268.307 178.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)419.130 -44.497Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.200İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.200Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 2.491.588 -39.520Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.568.781 -6.237.504Alınan Faiz21 1.929.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -272.644Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.081.070 -928.797Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.196.178YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.343.195 -148.604Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.689.098Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9 2.689.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.147.909 -78.275Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -18.147.909 -78.275Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)115.616 -70.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.390.518 -107.747Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.889.426 6.786Kredilerden Nakit Girişleri4 27.889.426 6.786Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-359.482 -114.533Ödenen Faiz22 -139.426YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.869.199 -7.695.296NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.869.199 -7.695.296DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.954.849 36.714.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.085.650 29.018.792Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 19.085.650 23.954.849Ticari Alacaklar44.967.518 21.015.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 44.967.518 21.015.378Diğer Alacaklar325.181 145.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 325.181 145.891Stoklar7 4.200.849 4.571.302Peşin Ödenmiş Giderler16.625.226 2.768.499İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 16.625.226 2.768.499Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar722.530 0Diğer Dönen Varlıklar2.984.499 1.423.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.984.499 1.423.275ARA TOPLAM88.911.453 53.879.194TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.911.453 53.879.194DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 18.636.225 3.495.475Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.356.520 4.615.833Şerefiye11 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.920.047 4.179.360Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.311.768 551.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.304.513 8.662.507TOPLAM VARLIKLAR113.215.966 62.541.701KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.908.038 732.977İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.908.038 732.977Banka Kredileri4 3.750.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 158.038 732.977Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.388.889 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 10.388.889 0Diğer Finansal Yükümlülükler1.546 16.232Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 1.546 16.232Ticari Borçlar10.472.079 6.128.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 10.472.079 6.128.205Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 828.771 409.641Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.477.293 985.705İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.477.293 985.705Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 17.299 1.375.839Kısa Vadeli Karşılıklar1.811.028 164.650Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.811.028 164.650Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler400.357 35.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 400.357 35.311ARA TOPLAM31.305.300 9.848.560TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.305.300 9.848.560UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.297.049 455.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.297.049 455.795Banka Kredileri4 13.611.111 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 685.938 455.795Uzun Vadeli Karşılıklar243.098 50.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 243.098 50.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.540.147 506.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.845.447 10.354.660ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.370.519 52.187.041Ödenmiş Sermaye16 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.894.365 2.894.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-266.605 -245.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-266.605 -245.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-266.605 -245.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.819.884 2.864.600Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.819.884 2.864.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.834.042 -8.022.481Net Dönem Karı veya Zararı15.088.833 14.696.191TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.370.519 52.187.041TOPLAM KAYNAKLAR113.215.966 62.541.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 60.379.218 1.309.839 39.452.574 829.446Satışların Maliyeti17 -42.309.638 -507.759 -28.782.589 -341.077TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.069.580 802.080 10.669.985 488.369BRÜT KAR (ZARAR)18.069.580 802.080 10.669.985 488.369Genel Yönetim Giderleri18 -6.889.689 -1.308.361 -4.386.825 -690.771Pazarlama Giderleri18 -3.151.041 -19.778 -2.847.929 -12.231Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.515.229 269.459 6.313.459 68.951Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.762.089 -555.282 -1.682.914 -541.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.781.990 -811.882 8.065.776 -687.225Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 7.628 3.189.475 7.628 1.521.065Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -70.267 -1.909 -70.267 -1.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.719.351 2.375.684 8.003.137 831.931Finansman Gelirleri21 1.929.507 0 857.895 62.517Finansman Giderleri22 -2.298.053 -21.773 -1.639.963 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.350.805 2.353.911 7.221.069 894.448Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri738.028 -654.647 1.499.788 -265.032Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -17.299 -626.051 1.367.979 -341.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 755.327 -28.596 131.809 76.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416DÖNEM KARI (ZARARI)15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları25 15.088.833 1.699.264 8.720.857 629.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.971 -124.950 -29.249 -153.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.214 -156.187 -36.562 -191.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.243 31.237 7.313 38.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.243 31.237 7.313 38.359Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.971 -124.950 -29.249 -153.440TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.109.804 1.574.314 8.691.608 475.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.109.804 1.574.314 8.691.608 475.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056775BIST