***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
24.08.2020 12:28
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020 - 30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Duran Varlıkların Sınıflandırılmasının ve Finansal Yatırımların Değerleme Yönteminin Değiştirilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz finansal tablolarında maddi duran varlıkların sınıflandırılmasının ve Finansal yatırımların değerleme yönteminin değiştirilmesi ile finansal tablolarımızda değişiklik meydana gelmesi neticesinde geriye dönük olarak Konsolide olan 31.03.2020 ve 30.06.2020 dönemlerine ait finansal raporlarımızın güncel hali tekrar Kamuyu Aydınlatma Palatformu aracılığıyla yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870839
BIST
12:581.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:587,3698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3698
En Düşük
7,2756
12:588,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0876
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7265
En Düşük
8,5516
12:58461,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,62
|Açılış
|: 461,44
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EMKEL
|3,30
|8.652.262
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.004.880
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|FADE
|4,68
|7.394.990
|% -6,59
|
|PETKM
|4,14
|1.393.030.754
|% -1,19
|
|TUPRS
|84,90
|656.341.223
|% 2,41
|
|GUSGR
|6,31
|395.883.516
|% 4,64
|
|ZOREN
|2,63
|333.741.558
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,96
|290.380.549
|% 0,51
|
|PETKM
|4,14
|1.393.030.754
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,96
|290.380.549
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|333.741.558
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,86
|253.186.173
|% 7,52
|
|KRDMD
|3,06
|239.295.979
|% 0,66
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3698
|% 0,46
|
|Euro
|8,7203
|8,7265
|% 1,01
|
|Sterlin
|9,6373
|9,6856
|% 0,65
|
|Frank
|8,0681
|8,1167
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.058
|3.136
|18,16
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|8,78
|
|Çeyrek
|741
|758
|4,39
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|