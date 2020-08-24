***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2020 - 30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim TablosuDeğişikliğin NedeniMaddi Duran Varlıkların Sınıflandırılmasının ve Finansal Yatırımların Değerleme Yönteminin DeğiştirilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimiz finansal tablolarında maddi duran varlıkların sınıflandırılmasının ve Finansal yatırımların değerleme yönteminin değiştirilmesi ile finansal tablolarımızda değişiklik meydana gelmesi neticesinde geriye dönük olarak Konsolide olan 31.03.2020 ve 30.06.2020 dönemlerine ait finansal raporlarımızın güncel hali tekrar Kamuyu Aydınlatma Palatformu aracılığıyla yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870839BIST