***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDiğer Yedekler Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kârları / (Zararları) Net Dönem KârıDeğişikliğin NedeniFinansal Durum Tablosu'nda yer alan Net Dönem Kârı'nın sehven hatalı yüklenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiVardırAçıklamalar10.05.2022 tarihinde KAP da yayınlanmış olan, 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Rapor ve Faaliyet Rapor bildiriminde Finansal Durum Tablosu'nda yer alan Net Dönem Kârı 181 TL fark ile sehven hatalı yüklenmiş olup, gerekli düzeltmeye ilişkin açıklama yapılacaktır. Saygılarımzla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031476BIST