***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.07.2021Genel Kurul Tarihi 18.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ETİLER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan MetniEK: 2 ETİLER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 14:00'da Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktırSayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951843BIST