***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 14.10.2021Genel Kurul Tarihi 12.11.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.11.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun_ KASIM .pdf - TutanakEK: 2 2020 olagan genel kurul imzalı toplantı tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 12.11.2021 tarihinde saat 14.00'da 00'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. .Saygılarımızla,Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979179BIST