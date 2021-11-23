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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2021 12:14
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 14.10.2021
Genel Kurul Tarihi 12.11.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2021 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.11.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_ KASIM .pdf - Tutanak
EK: 2 2020 olagan genel kurul imzalı toplantı tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 12.11.2021 tarihinde saat 14.00'da 00'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. .
Saygılarımızla,
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979179


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Altın Gr. 704 705 42,16  
Cumhuriyet 4.681 4.752 333,00  
Tam 4.641 4.774 327,88  
Yarım 2.243 2.309 158,60  
Çeyrek 1.125 1.155 79,30  
Gümüş.Ons 23,95 23,99 -0,18  
Gümüş Gr. 9,37 9,39 0,52  
B. Petrol 78,82 78,82 -0,88  
Seans Raporu 12:11
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