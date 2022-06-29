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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.06.2022 16:05
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.06.2022
Genel Kurul Tarihi 26.07.2022
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu' başlıklı 3'uncu maddesinde ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'uncu maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul' un onayına sunulması.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Temmuz 2022 Salı günü, saat 13:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040010


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Yarım 3.164 3.217 -30,00  
Çeyrek 1.585 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,41 -0,35  
Gümüş Gr. 10,90 10,92 -0,20  
B. Petrol 109 109 -3,10  
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