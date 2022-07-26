***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Tarihi 26.07.2022Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasıyla Şirket Esas Sözleşmesinin ‘Amaç ve Konu' başlıklı 3'uncu maddesinde ve ‘Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'uncu maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul' un onayına sunulması.13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.Saygılarımızla duyurulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzalı - Kopya.pdf - TutanakEK: 2 26.07.2022 Etiler Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Temmuz 2022 Salı günü, saat 13:30'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047763BIST