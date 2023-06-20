***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023-18.08.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir.Pay geri alım programı dahilinde alınan 300.000 TL nominal değerdeki Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da satışı gerçekleştirilmiştir. Satış işlemi 13,50 TL fiyattan gerçekleştirilmiş olup ayrıntıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Şirketimiz geri alım programı dahilinde satışı gerçekleştirilen işlemler sonucunda 49.845,35 TL kar elde edilmiştir.Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR payları nominal değeri toplam 212.769 TL olup kalan toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,531'dir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarETILR 19/06/2023 300.000 % 0,75 13,5 % 0,531 49.845,35 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160233BIST