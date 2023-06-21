***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023-18.08.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir. Pay geri alım programı dahilinde alınan 212.769 TL nominal değerdeki ETILR paylarının Borsa İstanbul' da satışı 20.06.2023 tarihindegerçekleştirilmiştir. Detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR paylarının tamamı satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0' dır. Şirketimiz geri alım programı dahilinde 20.06.2023 tarihinde satışı gerçekleştirilen işlemler sonucunda 139.302,44 TL kar elde edilmiştir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarETILR 20/06/2023 212.769 % 0,531 13,5 % 0 139.302,44 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160745BIST