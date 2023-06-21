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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

21.06.2023 11:12
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023-18.08.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz 14 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı dahilinde alınan 512.769 TL nominal değerindeki şirketimiz (ETILR) paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir.   Pay geri alım programı dahilinde alınan 212.769 TL nominal değerdeki ETILR paylarının Borsa İstanbul' da satışı  20.06.2023 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Detayları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Satış işlemi sonucu şirketimizin sahip olduğu ETILR paylarının tamamı satılmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0' dır. Şirketimiz geri alım programı dahilinde 20.06.2023 tarihinde satışı gerçekleştirilen işlemler sonucunda 139.302,44 TL kar elde edilmiştir. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ETILR 20/06/2023 212.769 % 0,531 13,5 % 0 139.302,44 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160745


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AVHOL 88,55 108.119.103 % 10,00  
DGGYO 24,86 15.342.957 % 10,00  
BIGCH 22,46 58.488.527 % 9,99  
MACKO 83,15 78.597.459 % 9,99  
VKFYO 20,60 43.241.571 % 9,98  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 23,5673 23,5736 % 0,06  
Euro 25,7300 25,7377 % 0,05  
Sterlin 29,8706 30,0204 % -0,36  
Frank 26,1640 26,3216 % 0,10  
Riyal 6,2663 6,2977 % 0,07  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,40  
Altın Gr. 1.466 1.466 -0,32  
Cumhuriyet 9.647 9.793 23,00  
Tam 9.595 9.839 20,02  
Yarım 4.668 4.778 -21,00  
Çeyrek 2.338 2.389 -10,00  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 -0,07  
Gümüş Gr. 17,50 17,51 -0,04  
B. Petrol 76,04 76,04 0,14  
Seans Raporu 13:32
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