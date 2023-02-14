***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni14.02.2023 tarihli pay geri alımına ilişkin 16:27 de yapmış olduğumuz bildirim SPK' nun 14.02.2023 tarihinde 15:38 de yayınlamış olduğu Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı duyurusunun 7. Maddesine istinaden payları borsada işlem gören şirketler için 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruların ve 23/06/2022 tarihli ve 34/959 sayılı ve 21.08.2015 tarihli ve 21/1023 sayılı ilke kararlarının yürürlükten kaldırılması sebebiyle iptal edilerek tekrar düzeltilerek şirketimiz tarafından pay geri alımına ilişkin bildirim yapacaktır.İptal Edilen SüreçPayların Geri Alınmasına İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113193BIST