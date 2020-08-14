***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 15:47
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869008
BIST
16:051.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,27
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
16:057,3775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3824
En Düşük
7,3269
16:058,7267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7322
En Düşük
8,6435
16:05461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:05
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.853.170
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.050.300
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|149.842.024
|% 9,94
|
|ULAS
|4,98
|5.195.149
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|3.014.382
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.148.428
|% -9,99
|
|BURCE
|19,61
|7.298.202
|% -9,96
|
|KUTPO
|26,62
|15.914.208
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|RTALB
|46,44
|847.721.120
|% 8,00
|
|THYAO
|11,11
|716.990.382
|% -0,27
|
|TUPRS
|78,40
|544.436.481
|% 0,00
|
|ASELS
|17,22
|484.863.257
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|920.280.820
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|144.732.422
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,07
|258.750.282
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,46
|163.235.616
|% -2,01
|
|KRDMD
|2,76
|304.648.633
|% -1,78
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3735
|7,3775
|% 0,50
|
|Euro
|8,7202
|8,7267
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,6542
|9,7026
|% 0,97
|
|Frank
|8,0786
|8,1273
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-8,08
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|37,00
|
|Tam
|3.063
|3.141
|32,93
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|15,93
|
|Çeyrek
|742
|760
|7,97
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,14
|
|B. Petrol
|44,76
|44,76
|-0,20
|