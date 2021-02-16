***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 15:17
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909914
BIST
16:391.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,60
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.552
16:396,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:398,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:39404,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,59
|Açılış
|: 404,64
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BSOKE
|3,74
|267.430.368
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.556.922
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.357.985.905
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KAPLM
|31,20
|10.672.049
|% -6,98
|
|TGSAS
|24,32
|207.347.237
|% -6,96
|
|KRGYO
|6,37
|67.745.800
|% -6,87
|
|PETKM
|5,15
|2.341.284.331
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,30
|2.270.689.549
|% -0,27
|
|GUBRF
|77,00
|1.590.253.948
|% 5,26
|
|SASA
|41,64
|1.357.985.905
|% 9,98
|
|GARAN
|9,91
|1.254.983.597
|% -1,39
|
|SKBNK
|1,55
|1.112.092.839
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,53
|1.238.359.350
|% -0,39
|
|PETKM
|5,15
|2.341.284.331
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,89
|533.990.403
|% -1,03
|
|TSKB
|1,76
|325.036.573
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9862
|6,9906
|% 0,38
|
|Euro
|8,4684
|8,4731
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6742
|9,7227
|% 0,21
|
|Frank
|7,8087
|7,8558
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% 0,28
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-17,89
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-20,82
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,30
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|