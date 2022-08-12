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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.08.2022 17:57
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilme


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenyurt Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2022
Açıklamalar

01.01.2022 – 30.06
.2022  hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2022 Yılı 2. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre  düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055121


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Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.955 7.034 42,00  
Yarım 3.389 3.439 21,00  
Çeyrek 1.700 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,49  
Gümüş Gr. 11,99 12,02 0,29  
B. Petrol 97,96 97,96 -1,64  
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