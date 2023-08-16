***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2023 17:17
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Esenyurt Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ait gelir tablosu, 2023 yılı 2. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi' ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186057
BIST
'
18:057.662
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,49
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
18:0527,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0237
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.654,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.654,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
|
|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
|
|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
|
|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
|
|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0764
|27,0840
|% 0,10
|
|Euro
|29,4939
|29,5091
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,3930
|34,5655
|% 0,45
|
|Frank
|30,6794
|30,8642
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1957
|7,2318
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-1,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,03
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.073
|11.160
|-24,00
|
|Yarım
|5.553
|5.606
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,62
|0,04
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
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17:58EDATA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 097 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 316 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 134, 316.00 milyon TL de
-
17:55ORGE
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 41.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 509 adet işlem