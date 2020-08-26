Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

26.08.2020 18:36
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.08.2020 tarihinde onaylanan izahnamenin 1. bölümü ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871314


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.099
Değişim :  0,63% |  6,86
Açılış :  1.090  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 5,94 87.804.809 % 10,00  
CRDFA 7,59 19.605.785 % 10,00  
INTEM 15,73 3.486.880 % 10,00  
IZMDC 21,56 17.593.273 % 10,00  
KENT 408,10 5.677.895 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3738 7,3821 % -0,11  
Euro 8,7150 8,7294 % -0,20  
Sterlin 9,7032 9,7519 % 0,08  
Frank 8,0933 8,1420 % -0,24  
Riyal 1,9627 1,9725 % -0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 16,56  
Altın Gr. 461 462 3,14  
Cumhuriyet 3.046 3.092 12,00  
Tam 3.037 3.114 10,11  
Yarım 1.468 1.506 4,89  
Çeyrek 736 753 2,45  
Gümüş.Ons 27,10 27,15 0,58  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,10  
B. Petrol 46,07 46,07 -0,22  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru