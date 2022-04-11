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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2022 13:43
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişki


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklama duyurusunda bahsedildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli izinler için 11.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019099


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Altın Gr. 928 928 4,69  
Cumhuriyet 6.145 6.235 28,00  
Tam 6.115 6.267 30,54  
Yarım 2.956 3.032 14,78  
Çeyrek 1.482 1.516 7,38  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 0,43  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,17  
B. Petrol 98,50 98,50 -4,28  
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