***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklama duyurusunda bahsedildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli izinler için 11.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Kamuya saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019099BIST