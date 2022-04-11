***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2022 13:43
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklama duyurusunda bahsedildiği üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. maddesinin ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin güncellenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli izinler için 11.04.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Kamuya saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019099
BIST
14:432.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 46,97
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.444
En Düşük
2.401
14:4314,7325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0109
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
14:4316,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0253
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
14:43927,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,41
|Açılış
|: 927,85
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler14:42
|ISFIN
|4,62
|430.302.213
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|145.954.159
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|203.265.799
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|59.076.865
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|16.915.031
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|92.108.550
|% -7,88
|
|DERIM
|4,48
|11.089.196
|% -4,68
|
|CEOEM
|11,37
|21.758.368
|% -4,45
|
|SRVGY
|85,25
|12.145.487
|% -4,32
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,80
|4.025.582.475
|% 4,19
|
|GARAN
|13,76
|3.251.587.276
|% 3,46
|
|ASELS
|28,32
|2.133.861.961
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,98
|1.826.147.462
|% 6,64
|
|SISE
|17,14
|1.543.179.054
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,72
|1.103.326.572
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,98
|1.826.147.462
|% 6,64
|
|TSKB
|1,71
|617.414.714
|% 7,55
|
|GARAN
|13,76
|3.251.587.276
|% 3,46
|
|DOHOL
|3,93
|874.936.756
|% 9,78
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7244
|14,7310
|% -0,08
|
|Euro
|16,0640
|16,0724
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,1323
|19,2282
|% -0,14
|
|Frank
|15,7132
|15,8079
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9175
|3,9372
|% -0,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|12,60
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.145
|6.235
|28,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|30,54
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|14,78
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,50
|98,50
|-4,28
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:57IHLGM
Yüzde 5.06 oranında artışla 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 873, 539 adet işlem
-
14:56TSKB
Yüzde 8.18 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 038, 247 adet işlem
-
14:54XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 36, 867.00 milyon TL de
-
14:54IHLGM
Yüzde 5.06 oranında artışla 0.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 796, 362 adet işlem
-
14:53ISGYO
Yüzde 8.36 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 633, 191 adet işlem