***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2022 tarihli 'Esas Sözleşme Tadil Tasarısı' ve 15.06.2022 tarihli 'Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Revize' özel durum açıklamalarında belirtilen Esas Sözleşmemizin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi değişikliği için 11.04.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazı ile onaylanmıştır.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası)'den 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygıylarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039374BIST