***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 16:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı - T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygıylarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042224
BIST
17:302.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,99
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.409
En Düşük
2.370
17:3017,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2265
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3017,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:30972,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,48
|Açılış
|: 972,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KFEIN
|23,34
|53.434.079
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.349.990
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.225.170
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,13
|26.558.743
|% -8,82
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.465.417
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|57.037.972
|% -4,39
|
|THYAO
|48,66
|5.074.123.222
|% 3,53
|
|EREGL
|26,66
|1.865.906.547
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.694.839.042
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,60
|1.142.488.162
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,52
|1.064.674.909
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,76
|809.604.793
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|272.713.500
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|565.018.198
|% 0,72
|
|THYAO
|48,66
|5.074.123.222
|% 3,53
|
|ODAS
|2,79
|254.589.267
|% 0,36
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1717
|17,2000
|% 1,33
|
|Euro
|17,4789
|17,5098
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,4434
|20,5459
|% 1,07
|
|Frank
|17,6722
|17,7786
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5750
|4,5979
|% 1,53
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45DGNMO
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 296, 754 adet işlem
-
17:44PENTA
Yüzde 6.53 oranında artışla 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 098 adet işlem
-
17:43NTHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134, 996 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 078.00 milyon TL de
-
17:41ULKER
Yüzde 4.48 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 435 adet işlem