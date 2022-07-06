***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı - T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır.Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Saygıylarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042224BIST