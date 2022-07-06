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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2022 16:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişki


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı - T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygıylarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042224


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Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.527 6.622 20,00  
Yarım 3.195 3.238 10,00  
Çeyrek 1.600 1.618 4,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,00  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 0,13  
B. Petrol 100 100 -3,16  
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