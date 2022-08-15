***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.08.2022 18:54
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.08.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.
Saygıylarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055613
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9721
En Düşük
17,8981
18:0518,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1383
|Açılış
|: 18,3600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2380
18:051.026,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -12,56
|Açılış
|: 1.026,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9570
|17,9676
|% 0,20
|
|Euro
|18,2431
|18,2626
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,5896
|21,6978
|% -0,48
|
|Frank
|18,8965
|19,0104
|% -0,40
|
|Riyal
|4,7689
|4,7928
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,42
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|-11,81
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.891
|6.958
|-34,00
|
|Yarım
|3.358
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,33
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-3,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem