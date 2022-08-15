***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.07.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.08.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süre Uzatımı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiştir.Saygıylarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055613BIST