***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesine İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6-Madde 24SPK Başvuru Tarihi 19.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile aynı tarihli Kap Özel Durum açıklamasında duyurulduğu üzere, Kayıtlı Sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılmasına, geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" başlıklı 6. maddesinin güncellenmesi ve tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarının ihraç yetkisine ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesine ‘'YÖNETİM KURULUNUN TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ'' başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için 19.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250418BIST