***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve Arsa Üzerinde Bulunan Fabrika BinasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAdıyaman İli, Besni İlçesi, Kuyucak Mevkii, 8.763,13 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.03.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız üye bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli6.000.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,53Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)15,00Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)9,59Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)273,93İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)20,52Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih11.03.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÇerez ve Kuruyemiş Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi Tesisinin Kurulması-OlumluKarşı Tarafİzzettin KaplanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYönetim Kurulu Başkan VekiliVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme değeri,değerleme raporu dikkate alınarak tespit edilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25/02/2022 tarih - 2022-1-20Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıFOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar7.550.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem değerleme raporu dikkate alınarak 6.000.000,00 TL üzerinden peşin gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizin 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, kurulması planlanan kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi olarak faaliyete geçirilmek amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a ait olan, Adıyaman İli, Besni İlçesi, Kuyucak Mevkii, 665 Ada, 3 nolu parselde yer alan 8.763,13 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1900 m2 kapalı alana sahip fabrika binasının, Gayrimenkul Değerleme Raporunda 7.550.000,00 TL değer tespiti yapılmış olup toplam 6.000.000,00 TL‘ye şirketimiz tarafından peşin olarak satın alınmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuya saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009435BIST