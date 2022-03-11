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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

11.03.2022 10:48
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve Arsa Üzerinde Bulunan Fabrika Binası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adıyaman İli, Besni İlçesi, Kuyucak Mevkii, 8.763,13 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.03.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız üye bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
6.000.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,53
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
15,00
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9,59
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
273,93
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
20,52
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11.03.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Çerez ve Kuruyemiş Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi Tesisinin Kurulması-Olumlu
Karşı Taraf
İzzettin Kaplan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme değeri,değerleme raporu dikkate alınarak tespit edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25/02/2022 tarih - 2022-1-20
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
FOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
7.550.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem değerleme raporu dikkate alınarak 6.000.000,00 TL üzerinden peşin gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimizin 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, kurulması planlanan kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi olarak faaliyete geçirilmek amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan'a ait olan, Adıyaman İli, Besni  İlçesi, Kuyucak Mevkii, 665 Ada, 3 nolu parselde yer alan 8.763,13 m2 arsa ve üzerinde bulunan 1900 m2 kapalı alana sahip fabrika binasının, Gayrimenkul Değerleme Raporunda 7.550.000,00 TL değer tespiti yapılmış olup toplam 6.000.000,00 TL‘ye şirketimiz tarafından peşin olarak satın alınmasına, katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir.  Kamuya saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009435


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Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,83 25,89 -0,11  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 0,06  
B. Petrol 113 113 3,21  
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