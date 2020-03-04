***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİzmir Egepark Avm operasyonel şubeSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Şirketimizde bağımsız üye bulunmamaktadır.Toplam Satış Bedeli508.474,58 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,52Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)4,12Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,77Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)52,72Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,72İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,77Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.03.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiolumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı274.870,32Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiKarar AlınmadıVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafAhmet MorgülKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/03/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz İzmir Egepark Avm operasyonel şubesi 508.474,58 TL + KDV (Toplam KDV Dahil 600.000 TL) bedelle Sayın Ahmet Morgül'e devredilmiş olup ticaret sicil tescil işlemlerine başlanmıştır. Ticaret sicil Tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip mevcut şube Franchise şubemiz olarak faaliyetlerine devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824371BIST