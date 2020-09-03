***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3624 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873116BIST