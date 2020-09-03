***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.09.2020 14:57
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3624 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873116
BIST
16:131.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:137,4492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:138,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
16:13463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,01
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ADEL
|19,36
|53.938.661
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.522.827
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.568.355
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.437
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.860.135
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,96
|111.519.885
|% -7,04
|
|GSRAY
|3,63
|1.234.085.924
|% 4,31
|
|ASELS
|17,07
|977.394.071
|% 2,83
|
|TSPOR
|5,76
|894.185.009
|% 4,16
|
|BJKAS
|3,55
|787.374.280
|% 4,11
|
|FENER
|33,36
|615.998.137
|% 7,54
|
|GSRAY
|3,63
|1.234.085.924
|% 4,31
|
|BJKAS
|3,55
|787.374.280
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,73
|324.415.172
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,76
|894.185.009
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,03
|236.733.594
|% -0,98
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4492
|% 0,90
|
|Euro
|8,8175
|8,8245
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,8480
|9,8974
|% 0,22
|
|Frank
|8,1415
|8,1905
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9796
|1,9895
|% 0,88
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,93
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,97
|