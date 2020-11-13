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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.11.2020 14:45
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası  Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat  ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin  13/11/2020 tarih ve BİAŞ-2-4626 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888400


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Riyal 2,0530 2,0633 % 0,40  
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16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 12,13  
Altın Gr. 469 470 5,66  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.097 3.177 12,23  
Yarım 1.497 1.537 5,91  
Çeyrek 751 768 2,95  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 0,40  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,10  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,61  
Seans Raporu 16:20
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