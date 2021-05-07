***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.05.2021 15:41
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07/05/2021 tarih ve BİAŞ-2-2004 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935254
BIST
16:091.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:098,2555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:0910,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:09485,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,12
|Açılış
|: 485,69
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:09
|IHGZT
|1,43
|7.448.869
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.276.356
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,95
|137.595.529
|% 8,50
|
|INTEM
|44,98
|4.790.487
|% 8,18
|
|VAKFN
|15,54
|5.318.736
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,89
|102.598.872
|% -9,13
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|74.517.878
|% -6,81
|
|PETKM
|6,51
|4.951.370.306
|% -5,65
|
|GARAN
|7,74
|1.743.116.377
|% 4,74
|
|KOZAL
|129,10
|1.489.612.381
|% 5,39
|
|KRDMD
|8,25
|928.552.663
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,85
|812.451.231
|% 4,53
|
|PETKM
|6,51
|4.951.370.306
|% -5,65
|
|YKBNK
|2,14
|720.689.481
|% 2,88
|
|TSKB
|1,30
|427.084.098
|% 4,84
|
|GARAN
|7,74
|1.743.116.377
|% 4,74
|
|SKBNK
|1,18
|217.672.149
|% 2,61
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2531
|8,2555
|% -0,17
|
|Euro
|9,9965
|10,0052
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4632
|11,5207
|% 0,09
|
|Frank
|9,0864
|9,1412
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1937
|2,2047
|% -0,20
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,43
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:21TSKB
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 330, 185, 242 adet işlem
-
16:20KOZAL
Yüzde 5.63 oranında artışla 129.40 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 582, 358 adet işlem
-
16:18GARAN
Yüzde 4.74 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 966, 388 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 56 artarak (% 0.71 ) 1, 503
-
16:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, TSKB