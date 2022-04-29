***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.04.2022 15:14
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8574 sayılı yazılı talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi gereğince Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025521
BIST
16:212.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,58
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:2114,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0656
|Açılış
|: 14,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8608
En Düşük
14,7579
16:2115,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0860
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:21911,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,40
|Açılış
|: 911,88
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ARENA
|14,30
|22.843.430
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.475.477
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.576.776
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.739.842
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.890.184
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,82
|30.413.829
|% -8,90
|
|TCELL
|21,62
|271.933.389
|% -6,41
|
|THYAO
|40,44
|2.965.811.465
|% -0,15
|
|SISE
|17,93
|1.141.650.068
|% 1,24
|
|GARAN
|14,97
|1.098.665.298
|% -0,07
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|TUPRS
|233,90
|884.412.756
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,59
|758.619.796
|% -2,26
|
|ODAS
|2,42
|437.148.520
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,15
|206.999.585
|% -4,96
|
|YKBNK
|4,81
|637.571.954
|% -2,04
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8494
|14,8552
|% 0,44
|
|Euro
|15,6356
|15,6442
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,5804
|18,6735
|% 1,19
|
|Frank
|15,2230
|15,3147
|% 0,49
|
|Riyal
|3,9475
|3,9673
|% 0,47
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,61
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35MERIT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 543, 387 adet işlem
-
16:34TKFEN
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 19.62 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 641, 630 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, TTKOM
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 39 kaybederek (% -0.98 ) 2, 160
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, YUNSA, ARENA, MERKO, CEMTS, UFUK, KNFRT