***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 10:09
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kırklareli Merkez Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816893
BIST
11:59120.516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.273,19
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
11:595,9805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9756
11:596,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0058
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6096
11:59301,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,02
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,28
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,32
|15.326.966
|% 16,23
|
|CELHA
|11,48
|11.737.893
|% 15,26
|
|DOKTA
|88,55
|22.689.643
|% 15,00
|
|OZGYO
|2,05
|103.951.598
|% 10,81
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,22
|588.456.106
|% 2,75
|
|PETKM
|4,20
|488.228.135
|% 2,19
|
|HALKB
|7,35
|432.624.180
|% 6,83
|
|ASELS
|23,86
|234.384.702
|% 2,05
|
|SISE
|5,57
|201.944.230
|% -0,18
|
|PETKM
|4,20
|488.228.135
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,73
|101.177.325
|% 2,37
|
|HALKB
|7,35
|432.624.180
|% 6,83
|
|ODAS
|2,21
|119.945.354
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,88
|151.540.221
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7401
|7,7789
|% -0,15
|
|Frank
|6,1472
|6,1843
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5885
|1,5965
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
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