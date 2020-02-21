***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 10:26
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Karabük şubemiz için imzalanan Franchise Sözleşmesi, şube işletmecisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, şirketimizce tek taraflı feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820727
BIST
11:07114.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -666,15
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.933
En Düşük
114.453
11:076,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
11:076,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0196
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6059
En Düşük
6,5655
11:07321,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,59
|Açılış
|: 321,18
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,28
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,34
|8.680.186
|% 11,42
|
|MRDIN
|5,72
|51.272.004
|% 10,85
|
|UNYEC
|5,22
|6.563.387
|% 9,21
|
|HUBVC
|30,80
|18.265.133
|% 9,07
|
|TSPOR
|5,10
|41.482.002
|% -18,14
|
|MIPAZ
|3,18
|46.380.629
|% -10,67
|
|HATEK
|8,31
|3.124.861
|% -10,36
|
|ARMDA
|17,48
|158.320
|% -10,04
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|THYAO
|14,26
|321.649.542
|% -0,77
|
|ASELS
|28,50
|253.961.033
|% 0,49
|
|KRDMD
|2,68
|134.082.427
|% -1,11
|
|ODAS
|2,04
|109.789.262
|% -0,49
|
|PETKM
|3,91
|100.650.942
|% -0,76
|
|ODAS
|2,04
|109.789.262
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,51
|81.565.270
|% -1,31
|
|CEMAS
|1,23
|64.195.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|134.082.427
|% -1,11
|
|IHLGM
|1,18
|52.474.438
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8513
|7,8907
|% 0,20
|
|Frank
|6,1911
|6,2284
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6239
|1,6320
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,23
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,58
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,62
|58,62
|-0,69
|