***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 10:27
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Tekirdağ/Merkez Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821388
BIST
14:38114.619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -170,67
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:386,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:386,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:38325,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,90
|Açılış
|: 325,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,96
|32.289.521
|% 18,01
|
|OYAYO
|2,56
|35.705.192
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,58
|141.560.390
|% 12,64
|
|MIPAZ
|3,28
|170.453.620
|% 11,56
|
|GSRAY
|4,01
|122.810.739
|% 11,39
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.129.353
|% -6,77
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|7.667.182
|% -6,56
|
|THYAO
|13,59
|2.069.379.510
|% -1,95
|
|ASELS
|29,20
|984.483.056
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,83
|483.547.896
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|338.536.017
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,84
|275.781.999
|% 1,02
|
|KRDMD
|2,83
|483.547.896
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|338.536.017
|% 0,92
|
|THYAO
|13,59
|2.069.379.510
|% -1,95
|
|CEMAS
|1,30
|128.844.408
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|113.118.608
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9398
|7,9797
|% 0,76
|
|Frank
|6,2447
|6,2824
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6316
|1,6398
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,27
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-34,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-44,00
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,29
|
|Çeyrek
|523
|534
|-10,64
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,19
|