***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 08:17
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, İstanbul/Taşdelen şubemiz için imzalanan Franchise Sözleşmesi, şube işletmecisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, şirketimizce tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821914
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
0
En Düşük
0
18:056,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1669
En Düşük
6,1506
18:056,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7362
En Düşük
6,6963
18:05327,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,34
|Açılış
|: 327,33
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,48
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,88
|20.165.324
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,05
|9.221.228
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,74
|1.071.832
|% 0,00
|
|AVOD
|2,30
|30.186.298
|% 0,00
|
|DZGYO
|4,88
|1.730.184
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,88
|20.165.324
|% 0,00
|
|ASUZU
|11,05
|9.221.228
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,74
|1.071.832
|% 0,00
|
|AVOD
|2,30
|30.186.298
|% 0,00
|
|DZGYO
|4,88
|1.730.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% 0,00
|
|ASELS
|29,00
|2.418.117.395
|% 0,00
|
|GARAN
|10,63
|705.588.418
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|454.513.888
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|572.437.279
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|2.568.426.280
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,33
|234.389.557
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|267.931.384
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9454
|7,9853
|% 0,33
|
|Frank
|6,3068
|6,3448
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6377
|1,6459
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|15,14
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|51,97
|51,97
|-0,84
|
Seans Raporu
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
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17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem