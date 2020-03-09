***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 14:48
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çanakkale Gelibolu şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825389
BIST
15:13104.838
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -4.762,10
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:136,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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6,2064
En Düşük
6,0915
15:136,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0977
|Açılış
|: 6,9800
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|Önceki Kapanış
|: 6,8480
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7,1073
En Düşük
6,9145
15:13329,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,90
|Açılış
|: 329,62
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.601.476
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|
|ARMDA
|24,20
|8.782.135
|% 8,52
|
|OZBAL
|2,23
|30.592.985
|% 3,72
|
|OYAYO
|6,61
|6.526.097
|% -14,93
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|ARSAN
|4,36
|13.398.261
|% -12,45
|
|UTPYA
|4,44
|4.637.538
|% -11,73
|
|BURCE
|7,03
|5.599.673
|% -10,79
|
|THYAO
|10,75
|632.046.041
|% -3,50
|
|ASELS
|28,36
|447.888.669
|% -4,96
|
|GARAN
|9,55
|217.413.025
|% -4,79
|
|TUPRS
|93,00
|180.227.167
|% -1,85
|
|YKBNK
|2,31
|165.855.215
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,29
|105.355.602
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,31
|165.855.215
|% -4,94
|
|ODAS
|1,98
|121.606.851
|% -4,35
|
|THYAO
|10,75
|632.046.041
|% -3,50
|
|KARSN
|1,78
|99.639.177
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9865
|8,0266
|% 0,97
|
|Frank
|6,5718
|6,6114
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,87
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,50
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|8,47
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,54
|35,54
|-9,73
|