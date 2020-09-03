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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde ETILRR kodu ile işlem gören yeni pay alma haklarının (Rüçhan) sırası, normal sıralara oranla daha geniş bir fiyat marjı uygulanıyor olmasından kaynaklı, görece olarak yüksek fiyat hareketlerine maruz kalabilmektedir. Alım satım yapan yatırımcıların ETILRE kodu ile işlem gören hisse senedimizin fiyatını baz alarak Rüçhan ederini hesaplamaları hususu önem arz etmektedir.
Yatırımcılarımıza Saygıyla arz ederiz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873112


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PKENT 1.244,40 4.265.083 % 10,00  
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Altın Gr. 463 464 2,37  
Cumhuriyet 3.070 3.120 5,00  
Tam 3.059 3.137 5,51  
Yarım 1.479 1.517 2,66  
Çeyrek 742 759 1,33  
Gümüş.Ons 27,01 27,03 -0,43  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,03  
B. Petrol 43,51 43,51 -0,92  
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