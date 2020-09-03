***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon günlerde ETILRR kodu ile işlem gören yeni pay alma haklarının (Rüçhan) sırası, normal sıralara oranla daha geniş bir fiyat marjı uygulanıyor olmasından kaynaklı, görece olarak yüksek fiyat hareketlerine maruz kalabilmektedir. Alım satım yapan yatırımcıların ETILRE kodu ile işlem gören hisse senedimizin fiyatını baz alarak Rüçhan ederini hesaplamaları hususu önem arz etmektedir.Yatırımcılarımıza Saygıyla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873112BIST