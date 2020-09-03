***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 14:40
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son günlerde ETILRR kodu ile işlem gören yeni pay alma haklarının (Rüçhan) sırası, normal sıralara oranla daha geniş bir fiyat marjı uygulanıyor olmasından kaynaklı, görece olarak yüksek fiyat hareketlerine maruz kalabilmektedir. Alım satım yapan yatırımcıların ETILRE kodu ile işlem gören hisse senedimizin fiyatını baz alarak Rüçhan ederini hesaplamaları hususu önem arz etmektedir.
Yatırımcılarımıza Saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873112
BIST
15:571.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:577,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0658
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:578,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:57462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ADEL
|19,36
|53.446.491
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.495.804
|% 9,98
|
|EMNIS
|6,61
|385.403
|% 9,98
|
|MRSHL
|163,30
|25.137.059
|% 9,97
|
|KENT
|458,50
|1.769.810
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|BAKAB
|10,56
|11.046.673
|% -6,47
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|ASELS
|17,02
|947.076.908
|% 2,53
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|GARAN
|6,77
|560.952.084
|% -1,17
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|302.636.716
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4485
|% 0,89
|
|Euro
|8,8142
|8,8211
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8497
|9,8991
|% 0,23
|
|Frank
|8,1380
|8,1871
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9796
|1,9895
|% 0,88
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,97
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.120
|5,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,92
|
Seans Raporu
15:57
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16:08
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16:08
ULUSE, DGATE, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:08
BURVA, KRTEK, SAFKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında