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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu, Denetleme Dairesi Başkanlığı tarafından 16.09.2020 tarih, E.9337 sayılı yazıları ile şirketimize tebliğ edilen kararı uyarınca Şirketimizin mal varlığının Tanrıverdi Grubu Şirketleri lehine 30.06.2014 tarihi itibariyle faiz hariç toplam 1.156.851,61 TL tutarında azaltılmasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tanımlanan güveni kötüye kullanma suçunu oluşturması nedeniyle bahse konu eylemlerden sorumlu olan şirketimizin eski yönetim kurulu üyeleri ile eyleme iştirak eden Yılmaz Karadeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan karar gereği şirketimizin mal varlığının, Tanrıverdi Grubunun şirketleri lehine 30.06.2014 tarihi itibariyle faiz hariç toplam 1.156.851,61 TL tutarında azaltılması eylemi ile ilgili olarak şirket eski yönetim kurulu üyeleri Özcan Yılmaz, Adnan Bora Özen, Süleyman Cenk Yılmaz, Ergün Emektar, Ercan Çağlar, Necdet Bekar ve eyleme iştirak eden Yılmaz Karadeniz hakkında suç duyurunda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.  Şirketimizin 30.06.2014 tarihinde Şüpheli Alacak olarak kaydetmiş olduğu 1.156.851,61 TL ve bu asıl alacağa 30.06.2014 tarihinden itibaren kanuni faiz oranı üzerinden işleyecek faiz alacağı ile birlikte olmak üzere şirketimizin zarara uğratılması ile ilgili olarak gerekli soruşturmanın yapılması ve şüphelilerin cezalandırılmasına yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde dava açılmıştır.  Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.  Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886981


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