***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 16:24
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Romanya Master Franchise Sözleşmesi, Master Franchise Sözleşmesi karşı tarafının vefatı nedeniyle, şirketimizce tek taraflı feshedilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887947
BIST
16:241.282
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 38,69
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.282
En Düşük
1.248
16:247,8742
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -0,2818
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8649
16:249,2637
En Yüksek
|Değişim
|: -3,85%
|| -0,3706
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2542
16:24475,12
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -15,92
|Açılış
|: 475,12
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KLGYO
|2,57
|110.785.000
|% 26,40
|
|KUTPO
|37,62
|146.434.916
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.728.943
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.902.697
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.251.329
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,46
|7.431.483.644
|% 9,02
|
|KRDMD
|3,98
|2.319.386.004
|% 6,70
|
|HALKB
|5,60
|2.171.445.103
|% 8,95
|
|THYAO
|11,52
|2.154.978.699
|% 0,17
|
|VAKBN
|4,75
|1.886.738.775
|% 9,20
|
|GARAN
|8,46
|7.431.483.644
|% 9,02
|
|KRDMD
|3,98
|2.319.386.004
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.464.483.944
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,75
|1.886.738.775
|% 9,20
|
|HALKB
|5,60
|2.171.445.103
|% 8,95
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8685
|7,8742
|% -3,46
|
|Euro
|9,2546
|9,2637
|% -3,85
|
|Sterlin
|10,4174
|10,4696
|% -3,29
|
|Frank
|8,5728
|8,6245
|% -3,36
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -3,19
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-6,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-15,92
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.164
|3.246
|-118,19
|
|Yarım
|1.529
|1.570
|-57,17
|
|Çeyrek
|767
|785
|-28,58
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|1,12
|
Seans Raporu
16:24
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16:38CIMSA
Yüzde 6.28 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 173, 641 adet işlem
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Yüzde 9.96 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 668 adet işlem
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.30 ) 1, 156
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, FLAP, YKBNK, MARKA, BRYAT, ALCAR, METUR, DOAS, ETILR, BFREN
-
16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, KSTUR, ARTI, FRIGO