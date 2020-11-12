***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 14:01
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muğla/Fethiye şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888096
BIST
16:091.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:097,7565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:099,1566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0322
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:09464,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,17
|Açılış
|: 464,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BFREN
|1.145,80
|44.807.172
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.904.125
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.529.536
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.184.931
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,78
|7.967.419.526
|% 3,29
|
|YKBNK
|2,85
|2.796.711.434
|% 1,79
|
|KRDMD
|4,17
|2.766.131.388
|% 5,30
|
|THYAO
|11,97
|2.482.331.533
|% 1,61
|
|AKBNK
|6,31
|1.952.723.199
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,85
|2.796.711.434
|% 1,79
|
|GARAN
|8,78
|7.967.419.526
|% 3,29
|
|KRDMD
|4,17
|2.766.131.388
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,91
|646.254.080
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,31
|1.952.723.199
|% 1,45
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7433
|7,7489
|% -0,59
|
|Euro
|9,1364
|9,1481
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1141
|10,1648
|% -1,48
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0519
|2,0622
|% -0,94
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|-73,14
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|-35,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|-17,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,23
|
Seans Raporu
16:07
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, GARAN
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 5 artarak (% 0.56 ) 1, 165
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16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, DOAS, TLMAN, ETILR, MARKA, OSMEN, TKURU
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, COSMO, EMNIS, EUYO, KSTUR
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16:22
ETILR, UZERB, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında