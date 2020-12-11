***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin vergi borçları, 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" kapsamında yapılandırılmış ve toplam 1.106.778 TL tutarındaki vergi borcu ödemesi 11.12.2020 tarihi (bugün) itibarıyla ödenmiş olup şirketimizin güncel vergi borcu kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892810BIST