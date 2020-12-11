***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 15:09
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin vergi borçları, 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" kapsamında yapılandırılmış ve toplam 1.106.778 TL tutarındaki vergi borcu ödemesi 11.12.2020 tarihi (bugün) itibarıyla ödenmiş olup şirketimizin güncel vergi borcu kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892810
BIST
16:271.357
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.352
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473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRYAT
|326,70
|53.675.787
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.795.201
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.005.409
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.934.197
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.335.415
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,27
|77.556.701
|% -7,00
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|SISE
|7,16
|2.162.608.110
|% 0,00
|
|GARAN
|9,41
|1.917.124.127
|% -0,95
|
|PETKM
|4,82
|1.386.796.987
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,60
|1.291.341.611
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|1.108.059.009
|% 2,30
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|DOHOL
|3,12
|1.108.059.009
|% 2,30
|
|SISE
|7,16
|2.162.608.110
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|1.386.796.987
|% 2,12
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|ODAS
|3,66
|1.052.421.038
|% -5,67
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|TSKB
|1,77
|500.746.237
|% -3,28
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|16:25
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8852
|7,8892
|% -0,01
|
|Euro
|9,5640
|9,5701
|% -0,23
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|Sterlin
|10,3353
|10,3871
|% -1,23
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|Frank
|8,8363
|8,8896
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% -0,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.838
|1.839
|2,96
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-8,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-3,38
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-1,63
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,06
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|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-0,13
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