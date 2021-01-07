***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 16:58
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin SGK'ya olan borçları, 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" kapsamında yapılandırılmış ve toplam 1.044.000 TL tutarındaki SGK borcu ödemesi 07.01.2021 tarihi (bugün) itibarıyla ödenmiş olup şirketimizin güncel SGK borcu kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897819
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3613
En Düşük
7,2382
18:059,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
18:05452,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,17
|Açılış
|: 452,01
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.915.991
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.802.077
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|DOGUB
|4,83
|64.311.666
|% -7,12
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.689.727
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.864.085
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.013.920.317
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3554
|7,3596
|% 0,74
|
|Euro
|9,0173
|9,0292
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,9275
|9,9773
|% 0,12
|
|Frank
|8,2645
|8,3143
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-5,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem