***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 13:54
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul/Kağıthane Franchise şubemizin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 31.01.2022 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketimizin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903014
BIST
17:301.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 26,48
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.552
En Düşük
1.509
17:307,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:309,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:30442,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,90
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1348
|10,1856
|% 0,33
|
|Frank
|8,3822
|8,4327
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,59
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,92
|54,92
|-0,18
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 350, 752 adet işlem
-
17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
-
17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL