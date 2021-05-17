***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 09:32
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz, kapanan Edirne/Keşan Franchise şubemizin, işletmecinin talebi Şirketimizin de onayı doğrultusunda açılarak sözleşmesinin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır. Şube 17.05.2021 (bugün) itibarıyla faaliyetlerine başlayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936470
BIST
10:431.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:438,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:4310,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1885
En Düşük
10,1023
10:43501,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,14
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:43
|NTGAZ
|10,89
|9.464.368
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|INVEO
|150,60
|57.936.046
|% 9,53
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|IHGZT
|1,32
|5.971.702
|% -9,59
|
|AYCES
|76,00
|341.991
|% -9,58
|
|YAPRK
|83,45
|25.162.040
|% -7,84
|
|DGGYO
|10,02
|372.994
|% -4,93
|
|IZTAR
|20,04
|2.945.266
|% -4,84
|
|SISE
|8,09
|466.667.064
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|433.067.473
|% 1,26
|
|THYAO
|13,21
|189.554.895
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,33
|155.652.076
|% 2,08
|
|EREGL
|19,67
|128.253.733
|% 1,24
|
|SISE
|8,09
|466.667.064
|% 3,32
|
|GARAN
|8,06
|433.067.473
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,93
|74.793.483
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|78.761.195
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,22
|126.408.799
|% 1,56
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3411
|8,3441
|% 0,39
|
|Euro
|10,1789
|10,1854
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,8022
|11,8614
|% 0,73
|
|Frank
|9,2469
|9,3027
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2168
|2,2279
|% 0,32
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,29
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,49
|28,52
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,12
|70,12
|0,66
|