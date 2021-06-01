***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama doğrultusunda Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("ALMAD") ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu 40.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96'sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki imtiyazlı paylarında dahil olduğu payların 3,3047 TL beher pay fiyatı üzerinden, İzzettin Kaplan ve Mehmet Hilmi Soylu'ya devrine ilişkin Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ile Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan arasında Hisse Alım Satım sözleşmesi tanzim edildiği kamuoyuna duyurulmuştu.Ayrıca 24.05.2021 tarihinde Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin ("ETILR") 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının satışına ilişkin 51.500.000 TL'lik hisse satış bedeli Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. tarafından tahsil edildiği kamuoyuna duyurulmuştur.Söz konusu pay devir işlemleri nedeniyle, bahsi geçen Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 24.05.2021 tarihi itibarıyla yönetim kontrolünü elde etmiş bulunmakta olup, (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasına göre belirlenmiştir.Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,33 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.Bununla birlikte zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün doğumuna yol açan pay iktisabında ödenen bedelin doğrudan içinde değerlendirilebilecek olan yan edimler veya pay devir tarihinden sonra bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri husus bulunmamaktadır.20.02.2020 tarih ve 7222 saylı Kanun 27. maddesi ile 6362 sayılı SPKn. 26. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde (pay alım teklifine konu olan payların belirlenmesinde, halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur) ETILR'in değişiklik şartlarını taşıyan diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (01.06.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939326BIST