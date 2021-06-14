***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 14.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan ...... T.C. kimlik numaralı Esra Çevik'in istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden Seyhan Eripek'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942153BIST