***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2021 13:59
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan ...... T.C. kimlik numaralı Esra Çevik'in istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden Seyhan Eripek'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942153
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0332
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,03
|Açılış
|: 503,73
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|AGYO
|2,26
|6.209.024
|% 1,35
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4039
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1908
|10,1964
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3059
|9,3619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
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17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem